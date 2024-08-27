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Протягом місяця буде завершено експертизу пошкоджень в "Охматдиті", - Шмигаль

Корпус дитячої лікарні

Нині триває експертиза пошкоджень "Охматдиту" унаслідок російської ракетної атаки, протягом одного місяця її буде завершено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" у Києві повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На сьогодні проводиться експертиза пошкоджень. Протягом одного місяця буде завершена експертиза, і від цього буде ухвалено рішення щодо тендерів і щодо подальших кроків", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що рада з відновлення "Охматдиту" "за цим стежить, тобто громадськість сьогодні має повний доступ до контролю за кожною копійкою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ затвердило Раду з відновлення "Охматдиту"

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Автор: 

Охматдит (245) Шмигаль Денис (4563)


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Цена экспертизы миллионов сто будет?
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27.08.2024 13:26 Відповісти
родителям, детям, внукам и пра-пра-пра-пра-правнукам надо хорошо питаться
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27.08.2024 13:37 Відповісти
Нет. Один. Но миллиард. Интересно, а как делали тендер на ремонт ( тот, скандальный), если небыло єкспертизы повреждений (проверочное слово - совсем небыло)?
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27.08.2024 14:46 Відповісти
За цей час, служки «нашмигалили родичів привладних, на договори для «ЗАРОБІТЧАНСТВА» на відбудові!!
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27.08.2024 13:32 Відповісти
Головне Шмигалю себе не обділити і жирний кавалок захавати...
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27.08.2024 13:37 Відповісти
Замість того щоб швидко повставляти вікна у існуючому хірургічному корпусі і якнайшвидше відновити його роботу ще місяць будуть експертизувати пошкодження.
Що не так у такому підході у урахуванням що в Країні війна?

PS. В зазначеному корпусі досі замість вікон плівка. Співробітників повиганяли "за свій рахунок".

PPS. В планах корпус знести, на його місті побудувати новий (в умовах війни це скільки займе? роки!) в новий корпус позбирати інші підрозділи а звільнену територію (територія лікарні міє вул.Іссаакяна-вул.Шолуденко віддати під житлову забудудову). Там такі гроші маячать що вам і не снилося.
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27.08.2024 14:05 Відповісти
тобто ще навіть немає експертної оцінки пошкоджень, а тендер на будівельні роботи вже проводили? шикарний дерибан
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27.08.2024 14:17 Відповісти
 
 