Протягом місяця буде завершено експертизу пошкоджень в "Охматдиті", - Шмигаль

Нині триває експертиза пошкоджень "Охматдиту" унаслідок російської ракетної атаки, протягом одного місяця її буде завершено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" у Києві повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На сьогодні проводиться експертиза пошкоджень. Протягом одного місяця буде завершена експертиза, і від цього буде ухвалено рішення щодо тендерів і щодо подальших кроків", - сказав він.

Шмигаль наголосив, що рада з відновлення "Охматдиту" "за цим стежить, тобто громадськість сьогодні має повний доступ до контролю за кожною копійкою".

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".