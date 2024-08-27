В течение месяца будет завершена экспертиза повреждений в "Охматдете", - Шмыгаль
Сейчас продолжается экспертиза повреждений "Охматдета" в результате российской ракетной атаки, в течение одного месяца она будет завершена.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" в Киеве сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"На сегодня проводится экспертиза повреждений. В течение одного месяца будет завершена экспертиза, и от этого будет принято решение по тендерам и по дальнейшим шагам", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что совет по восстановлению "Охматдета" "за этим следит, то есть общественность сегодня имеет полный доступ к контролю за каждой копейкой".
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"
Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.
В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".
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Що не так у такому підході у урахуванням що в Країні війна?
PS. В зазначеному корпусі досі замість вікон плівка. Співробітників повиганяли "за свій рахунок".
PPS. В планах корпус знести, на його місті побудувати новий (в умовах війни це скільки займе? роки!) в новий корпус позбирати інші підрозділи а звільнену територію (територія лікарні міє вул.Іссаакяна-вул.Шолуденко віддати під житлову забудудову). Там такі гроші маячать що вам і не снилося.