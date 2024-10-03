"Охматдет" в этом году уже не отремонтируют. Объявлен тендер на зимнюю консервацию за 10 млн, - СМИ
Детскую больницу "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ 8 июля, не отремонтируют в этом году.
Об этом сообщает издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.
Так, 30 сентября 2024 года больница объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. грн.
Конечный срок подачи тендерных предложения 9-10 октября. Финансироваться работы и технадзор будут за средства БФ "Таблеточки".
Первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы должны выполнить до 15 ноября.
"Работы будут проведены по закрытию проемов окон и дверей, которые были уничтожены во время ракетной атаки 8 июля этого года. Также нам необходимо закрыть инженерные сети, которые были также уничтожены. И нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", - заявил и.о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин.
В Минздраве заявили, что "сейчас завершен первый этап инструментального обследования, необходимый для закупки неотложных противоаварийных работ. По его результатам "НИИпроектреконструкция" передали больнице "Охматдет" технические отчеты, сметную документацию, дефектный акт, экспертную оценку (положительную) на первоочередные противоаварийные работы. Экспертную оценку документации выполнили в ГП "Укргосэкспертиза"".
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"
Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.
В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пам'ятаєте на початку війни патрони до АК продавались за ціною майже два доллари штука. Зараз ціни засекретили. Пірати Сомалі навіть не уявляють на яких грошах сидять, досить лишень попасти в країну мрій.
ЖРіТЄ, РЖіТЄ шлунки довбані
Треба законсервувати прибирання в хаті до листопада і витребувати від дружини 10000 грн. на консервацію (віскі).
так ніяких мільйонів не напасешся, можна збудувати нове
Проти них навіть риги здаються святими та божими.
до війни зимою будувалось багато будинків
в "ЗЕКУЄТЬКРАДІТ"
* рашисти завдають удару по Охмадиту, є значні руйнування.
* Потужна ініціативність громадян та бізнесу. На один із рахунків вносять понад 300 мільйонів гривень. Сумарно на різних платформах та від західних союзників зібрано або гарантовано понад мільярд. Також Фонд Петра Порошенка готовий взяти на себе значну частину відновлення за власний кошт
* zелені виродки в купі з друзями Zеленського із Ге+Ге хочуть розкрасти ці гроші. На першому отриманому транші лівий злодійський фонд zелених мародерів планує украсти приблизно половину коштів через компанію, близьку до лідерів партії слуг (уже була звинувачена в розкраданнях).
* Вибухає скандал. Zе-гопота ніби поступається, міністр щось обіцяє: що злодійський фонд проженуть, проведуть чесний конкурс через Прозорро.
* Друзів Zеленського від корита відганяти не має права ніхто, навіть, коли ці виродки мародерять на хворих дітях. Злодійський фонд і далі всім керує, а відсторонюють директора Охмадиту й попереджають міністра. Гроші потрохи стиха дерибанять дружки Zеленського. Фонд Порошенка не допускають до відновлення, хоча вони вкладають власні гроші.
* Осінь, жовтень. Жодних робіт за зібрані кошти не виконано. Лікарняні корпуси продовжують руйнуватися. Дітей з рядом важких захворювань і унікальних спеціалістів розпорошили по інших клініках.
* Наближається зима. Щоб пошкоджені корпуси остаточно не доруйнувалися та не прийшли в цілковито непридатний стан, потрібна зимова консервація. Спеціалісти оцінили її вартість у 10 мільйонів гривень. Розпорядником коштів і замовником для цих робіт і надалі залишаються дружки й подільники Zеленського.
== Зараз ми перебуваємо тут==
* Очікувано, що вартість консервації в листопаді зросте приблизно до 80-100 мільйонів. Буде вибрана фірма, яка ніколи нічого подібного не робила, але має серед засновників слуг Zеленського.
* На момент планованого початку робіт виявиться, що гроші в фонді кудись потрачені... перепрошую, "пішли на необхідні організаційні заходи". З бюджету будуть виділені нові кошти. Через початок зими, блекаути ще що завгодно навіть консервація не буде проведена.
* На весну пошкоджені корпуси будуть у критичному стані, появиться грибок, для медзакладу вони будуть визнані більше непридатними й підлягатимуть знесенню. Кошти з бюджету також кудись зникнуть.
* Далі - дайте Zеленському ще один термін і ця історія приросте ще кількома нулями у вартості, хоча ніщо відновлено не буде.
До речі, за цією самою схемою ця zелена погань робить і зробить усю країну. Ну, що? Зробили себе разом? Забув ще нагадати. За попередніми соцопитуваннями 54% українчиків довіряли тому Zе, а 70% хочуть, щоб він правив до кінця війни... Я більше не оптиміст...
А ви війна, війна.
Ніяк не вирішать кому красти та скільки.