"Охматдет" в этом году уже не отремонтируют. Объявлен тендер на зимнюю консервацию за 10 млн, - СМИ

Охматдит у 2024 році не відремонтують

Детскую больницу "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ 8 июля, не отремонтируют в этом году.

Об этом сообщает издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Так, 30 сентября 2024 года больница объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. грн.

Конечный срок подачи тендерных предложения 9-10 октября. Финансироваться работы и технадзор будут за средства БФ "Таблеточки".

Первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы должны выполнить до 15 ноября.

"Работы будут проведены по закрытию проемов окон и дверей, которые были уничтожены во время ракетной атаки 8 июля этого года. Также нам необходимо закрыть инженерные сети, которые были также уничтожены. И нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", - заявил и.о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин.

В Минздраве заявили, что "сейчас завершен первый этап инструментального обследования, необходимый для закупки неотложных противоаварийных работ. По его результатам "НИИпроектреконструкция" передали больнице "Охматдет" технические отчеты, сметную документацию, дефектный акт, экспертную оценку (положительную) на первоочередные противоаварийные работы. Экспертную оценку документации выполнили в ГП "Укргосэкспертиза"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет по восстановлению "Охматдета" ищет пути использования собранных благотворительным фондом средств

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

Также читайте: В течение месяца будет завершена экспертиза повреждений в "Охматдете", - Шмигаль

Автор: 

ОХМАТДЕТ (247) ремонт (1184)
Топ комментарии
+28
Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн
03.10.2024 15:50 Ответить
03.10.2024 15:50 Ответить
+24
20 млн на весняну розконсервацію !!
03.10.2024 15:54 Ответить
03.10.2024 15:54 Ответить
+13
Не відкриють? Не біда? Спи₴димо на консервації(?!?!?!)
03.10.2024 15:56 Ответить
03.10.2024 15:56 Ответить
Оголошено тендер на зимову консервацію за 10 млн
03.10.2024 15:50 Ответить
03.10.2024 15:50 Ответить
03.10.2024 16:09 Ответить
03.10.2024 16:09 Ответить
скільки в тому будинку вікон, що за 10 мільйонів не можна їх замінити?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:59 Ответить
20 млн на весняну розконсервацію !!
03.10.2024 15:54 Ответить
03.10.2024 15:54 Ответить
03.10.2024 16:58 Ответить
03.10.2024 16:58 Ответить
ви забули ще 10 на охорону консервації
показать весь комментарий
03.10.2024 17:00 Ответить
Ще весь цей час, буде "потужно" працювати наглядова рада чи комісія
показать весь комментарий
03.10.2024 17:19 Ответить
Не відкриють? Не біда? Спи₴димо на консервації(?!?!?!)
03.10.2024 15:56 Ответить
03.10.2024 15:56 Ответить
Тендери в розгарі
показать весь комментарий
03.10.2024 15:56 Ответить
Зато ніхто не пролітає
показать весь комментарий
03.10.2024 16:06 Ответить
Непогані такі роботи по закриттю прорізів вікон та дверей за 10млн.
Пам'ятаєте на початку війни патрони до АК продавались за ціною майже два доллари штука. Зараз ціни засекретили. Пірати Сомалі навіть не уявляють на яких грошах сидять, досить лишень попасти в країну мрій.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:58 Ответить
Прорізи віко та дверей фаерою там вже давно закриті.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:04 Ответить
Ще краще . Меньше роботи за ті ж самі гроші
показать весь комментарий
03.10.2024 16:10 Ответить
03.10.2024 16:51 Ответить
03.10.2024 16:51 Ответить
Зелені мразоти!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 16:06 Ответить
Якщо не вжається вкоасти то сенсу ремонтувати не бачать
показать весь комментарий
03.10.2024 16:06 Ответить
А чого від них ще очікувати?"Слуги народу " це злодії в "законі".Зібрання іхньої фракції інакше як сходняком язик не повертається назвати.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:07 Ответить
Учитесь, Шура.(с) 10 лямов на фанэру окна забить. Потужно.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:11 Ответить
Бендер відпочиває
показать весь комментарий
03.10.2024 16:23 Ответить
Це навіть круче, чим на "ремонт провала"!
показать весь комментарий
03.10.2024 16:26 Ответить
Ай МАЛАДЕЦ, КРАСАВА!!! Прості пересічні лохи, якими зелені бандоси вважають звичайне населення країни, ніколи б не доперли до такої елементарної і ефективної схеми тириння бандосною владою державних коштів в особливо великих розмірах.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:13 Ответить
Почём через "Таблеточки" сейчас будут (к примеру) яйца?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:13 Ответить
Ну что, избииатели зеледента, вы и этим довольны?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:16 Ответить
за три місяці можна було новий збудувати.
ЖРіТЄ, РЖіТЄ шлунки довбані
показать весь комментарий
03.10.2024 16:19 Ответить
По факту гроші знову підуть на асфальт. Неякісний асфальт буде закатаний у дворі лікарні.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:20 Ответить
на весну ще 15 на розконсервацію
показать весь комментарий
03.10.2024 16:22 Ответить
теж варіант..., навіть непогано виглядає...
показать весь комментарий
03.10.2024 16:22 Ответить
Мля! А так такі працює?!
Треба законсервувати прибирання в хаті до листопада і витребувати від дружини 10000 грн. на консервацію (віскі).
показать весь комментарий
03.10.2024 16:22 Ответить
Будівельна мафія рулить...
показать весь комментарий
03.10.2024 16:38 Ответить
10 на консервацію, потім ще на охорону, відеокамери, освітлення.., 20 на розконсервацію,
так ніяких мільйонів не напасешся, можна збудувати нове
показать весь комментарий
03.10.2024 16:43 Ответить
Вони будуть жерти в три горла, доки ми будемо їм дозволяти!
показать весь комментарий
03.10.2024 16:44 Ответить
Чи була в Україні більш цинічна і злодійська влада чим ця банда зелених покидьків?
Проти них навіть риги здаються святими та божими.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:46 Ответить
Ця музика буде вічною, якщо вчасно не змінить батарейку.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:12 Ответить
03.10.2024 17:14 Ответить
03.10.2024 17:14 Ответить
******* технології дозволяють будувати взимку, особливо враховуючи наші теплі зими,
до війни зимою будувалось багато будинків
показать весь комментарий
03.10.2024 17:17 Ответить
Не знаю чи дійсно це вартує 10млн., але точно знаю, що є конкретні прізвища тих (не раз написані волонтерами+журналістами) хто винен в корупційному затягуванні ремонту. От нехай вони і платять зі своєї кишені! Але ж ні, вони гарантовано отримають премії. А мають сидіти в камері і спостерігати на конфіскацію їх майна.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:19 Ответить
зимова консервація. весняна пісня. літній відпочинок. осіннє прозріння. і так - по колу.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:26 Ответить
Лідор невідчепитья поки усі кошти *************
показать весь комментарий
03.10.2024 17:44 Ответить
потім переіменують
в "ЗЕКУЄТЬКРАДІТ"
показать весь комментарий
03.10.2024 18:12 Ответить
Одна із схем руйнування (розвалу) країни:

* рашисти завдають удару по Охмадиту, є значні руйнування.

* Потужна ініціативність громадян та бізнесу. На один із рахунків вносять понад 300 мільйонів гривень. Сумарно на різних платформах та від західних союзників зібрано або гарантовано понад мільярд. Також Фонд Петра Порошенка готовий взяти на себе значну частину відновлення за власний кошт

* zелені виродки в купі з друзями Zеленського із Ге+Ге хочуть розкрасти ці гроші. На першому отриманому транші лівий злодійський фонд zелених мародерів планує украсти приблизно половину коштів через компанію, близьку до лідерів партії слуг (уже була звинувачена в розкраданнях).

* Вибухає скандал. Zе-гопота ніби поступається, міністр щось обіцяє: що злодійський фонд проженуть, проведуть чесний конкурс через Прозорро.

* Друзів Zеленського від корита відганяти не має права ніхто, навіть, коли ці виродки мародерять на хворих дітях. Злодійський фонд і далі всім керує, а відсторонюють директора Охмадиту й попереджають міністра. Гроші потрохи стиха дерибанять дружки Zеленського. Фонд Порошенка не допускають до відновлення, хоча вони вкладають власні гроші.

* Осінь, жовтень. Жодних робіт за зібрані кошти не виконано. Лікарняні корпуси продовжують руйнуватися. Дітей з рядом важких захворювань і унікальних спеціалістів розпорошили по інших клініках.

* Наближається зима. Щоб пошкоджені корпуси остаточно не доруйнувалися та не прийшли в цілковито непридатний стан, потрібна зимова консервація. Спеціалісти оцінили її вартість у 10 мільйонів гривень. Розпорядником коштів і замовником для цих робіт і надалі залишаються дружки й подільники Zеленського.

== Зараз ми перебуваємо тут==

* Очікувано, що вартість консервації в листопаді зросте приблизно до 80-100 мільйонів. Буде вибрана фірма, яка ніколи нічого подібного не робила, але має серед засновників слуг Zеленського.

* На момент планованого початку робіт виявиться, що гроші в фонді кудись потрачені... перепрошую, "пішли на необхідні організаційні заходи". З бюджету будуть виділені нові кошти. Через початок зими, блекаути ще що завгодно навіть консервація не буде проведена.

* На весну пошкоджені корпуси будуть у критичному стані, появиться грибок, для медзакладу вони будуть визнані більше непридатними й підлягатимуть знесенню. Кошти з бюджету також кудись зникнуть.

* Далі - дайте Zеленському ще один термін і ця історія приросте ще кількома нулями у вартості, хоча ніщо відновлено не буде.

До речі, за цією самою схемою ця zелена погань робить і зробить усю країну. Ну, що? Зробили себе разом? Забув ще нагадати. За попередніми соцопитуваннями 54% українчиків довіряли тому Zе, а 70% хочуть, щоб він правив до кінця війни... Я більше не оптиміст...
показать весь комментарий
03.10.2024 18:36 Ответить
Хахаха. Я то думал что уже как минимум реконструкция полным ходом идёт... А в шапито все как обычно.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:23 Ответить
а ви знали, що проектна документація на відновлення Охматдиту коштує 3 мільйони гривень?
показать весь комментарий
03.10.2024 22:07 Ответить
За три місяці НІЧОГО.
А ви війна, війна.
Ніяк не вирішать кому красти та скільки.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:53 Ответить
От і все , до наступної притомної влади , у нас Охматдиту не буде , бо зелені гроші вкрали. То де зараз лікувати важкохворих діточок ?
показать весь комментарий
03.10.2024 21:06 Ответить
 
 