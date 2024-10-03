"Охматдет" в этом году уже не отремонтируют. Объявлен тендер на зимнюю консервацию за 10 млн, - СМИ

Детскую больницу "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ 8 июля, не отремонтируют в этом году.

Об этом сообщает издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

Так, 30 сентября 2024 года больница объявила упрощенные закупки на противоаварийные работы стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними стоимостью 132 тыс. грн.

Конечный срок подачи тендерных предложения 9-10 октября. Финансироваться работы и технадзор будут за средства БФ "Таблеточки".

Первоочередные противоаварийные работы по защите от внешнего воздействия здания больницы должны выполнить до 15 ноября.

"Работы будут проведены по закрытию проемов окон и дверей, которые были уничтожены во время ракетной атаки 8 июля этого года. Также нам необходимо закрыть инженерные сети, которые были также уничтожены. И нужно сделать так, чтобы это здание пережило эту зиму, учитывая то, что мы продолжаем здесь оказывать медицинскую помощь", - заявил и.о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин.

В Минздраве заявили, что "сейчас завершен первый этап инструментального обследования, необходимый для закупки неотложных противоаварийных работ. По его результатам "НИИпроектреконструкция" передали больнице "Охматдет" технические отчеты, сметную документацию, дефектный акт, экспертную оценку (положительную) на первоочередные противоаварийные работы. Экспертную оценку документации выполнили в ГП "Укргосэкспертиза"".

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

