"Охматдит" повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період, - Ляшко

Дитяча лікарня "Охматдит", у яку Росія поцілила ракетою 8 липня, повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, першочергові протиаварійні роботи з підготовки клініки до зими виконано.

"17 жовтня "Охматдит" підписав договір на виконання першочергових протиаварійних робіт, які дадуть змогу забезпечити функціонування медзакладу в осінньо-зимовий період. Сьогодні ці роботи вже виконано, і медзаклад повністю готовий до роботи в осінньо-зимовий період",- сказав очільник МОЗ.

Міністр уточнив, що роботи "виконано на 70%".

Очільник відомства зазначив, що тендер на проведення цих робіт був прозорим, і за його результатами вдалося заощадити 2 млн грн.

Також він прокоментував ситуацію щодо старого хірургічного корпусу №11, який визнаний аварійним.

""Охматдит" створив стратегічну раду в себе з розвитку серед спеціалістів, вони написали медичне завдання. Це медичне завдання передано сьогодні Світовому банку, який працює разом із нами та готовий взятися за повне відновлення цього корпусу", - розповів Ляшко.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Нагадаємо, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Додамо, що на початку жовтня стало відомо, що пошкоджений внаслідок російського обстрілу корпус "Охматдиту" не відремонтують цього року, оголошено тендер на його зимову консервацію.

