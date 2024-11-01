"Охматдет" полностью готов к работе в осенне-зимний период, - Ляшко

Детская больница "Охматдет", в которую Россия попала ракетой 8 июля, полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, первоочередные противоаварийные работы по подготовке клиники к зиме выполнены.

"17 октября "Охматдет" подписал договор на выполнение первоочередных противоаварийных работ, которые позволят обеспечить функционирование медучреждения в осенне-зимний период. Сегодня эти работы уже выполнены, и медучреждение полностью готово к работе в осенне-зимний период",- сказал глава Минздрава.

Министр уточнил, что работы "выполнены на 70%".

Глава ведомства отметил, что тендер на проведение этих работ был прозрачным, и по его результатам удалось сэкономить 2 млн грн.

Также он прокомментировал ситуацию относительно старого хирургического корпуса №11, который признан аварийным.

""Охматдет" создал стратегический совет у себя по развитию среди специалистов, они написали медицинское задание. Это медицинское задание передано сегодня Всемирному банку, который работает вместе с нами и готов взяться за полное восстановление этого корпуса", - рассказал Ляшко.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охмадит - здорове дитинство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".

Добавим, что в начале октября стало известно, что поврежденный в результате российского обстрела корпус "Охматдета" не отремонтируют в этом году, объявлен тендер на его зимнюю консервацию.

