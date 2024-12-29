РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9789 посетителей онлайн
Новости
1 002 8

Поврежденный корпус "Охматдета" планируют полностью восстановить в 2025 году, - Ляшко

Ляшко розповів, коли відновлять пошкоджений корпус Охматдиту

Поврежденный в результате российской ракетной атаки корпус НДСБ "Охматдет" планируют полностью восстановить в течение 2025 года.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы полностью восстановим новый корпус в течение 2025 года, и начнется строительство еще одного инновационного корпуса на территории"Охматдета", - сказал министр.

Чиновник рассказал, что на сегодня, медучреждение полностью готово к работе в осенне-зимний период.

"Проведены противоаварийные работы, больница работает, оказывается медпомощь. Это была ключевая вещь относительно того, что нужно сделать. Проведен технический отчет, противоаварийные работы завершены и тому подобное. Далее начнется проектирование на восстановление нового корпуса. Полностью будет создан проект со сметой, под который уже будет проведен тендер на площадке "Прозорро" на проведение полностью восстановительных работ. Не противоаварийных, а восстановительных", - рассказал глава ведомства.

Читайте также: Деньги собрали - ремонт отложили: Поврежденные корпуса "Охматдета" законсервируют до весны за 10 миллионов

Для того, чтобы восстановить поврежденный российским обстрелом корпус, по словам Ляшко, министерство привлекло лучшие проектные организации для проведения полноценного технического отчета.

"По этому делается проект, средства на его восстановление есть, и средства, которые собраны на счету "Охматдета", фонда, они как бы заморожены и ждут того момента, когда мы выберем компанию, которая это все сделает", - добавил министр.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Читайте также: "Охматдет" полностью готов к работе в осенне-зимний период, - Ляшко

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

Добавим, что в начале октября стало известно, что поврежденный в результате российского обстрела корпус "Охматдета" не отремонтируют в этом году, объявлен тендер на его зимнюю консервацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет по восстановлению "Охматдета" ищет пути использования собранных благотворительным фондом средств

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Ляшко Виктор (1364) восстановления (147)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тарапіца нє надо! головне ж смарагдові світлофори та 1000- від зєлєнськава
показать весь комментарий
29.12.2024 18:41 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 18:58 Ответить
Охмадит - це символ як одночасно люди в один день задонатили мільйони на відновлення і одночасно купа шваль в прямому ефірі з капаючою слиною кинулася ці гроші ділити. Причому, без жодного сорому і прикриття

Огидно. Просто огидно
показать весь комментарий
29.12.2024 18:59 Ответить
Фонд Порошенка публічно оголосив про готовність відремонтувати фасад та відновити вікна відділення дитячої хірургії лікарні "Охматдит", яке постраждало від російської ракетної атаки 8 липня.
01 серпня 2024
показать весь комментарий
29.12.2024 19:26 Ответить
Чомусь маю думку, що слугориги не відновлять дитячу лікарню, її відновлять відповідальні політики, які прийдуть на їх місце, бо "зелені мародери" вміють тільки красти, красти, красти, обіцяти та брехати. Народ України за декілька днів зібрав необхідну суму і якби все було по-чесному, то зібрали б ще у дваа рази більше і доромогу дали б західні партнери, але побачивши, як на ці гроші збіглася хупца Зе, то взялися за голову і забулися про цю проблему. Гидота готова красти навіть у хворих на рак дітей, які мали одну надію спасти своє життя в цій лікарні.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:08 Ответить
А на які гроші? Зельоні так скажено крадуть з бюджету, не дивлячись чи це гроші на дітей, на Армію, чи на пенсіонерів, як в останній день. Тому тупо надіятись, що ось тепер вони все використають на те, на що виділено. А спонсори позабирали свої гроші, як тільки побачили жвавий дерибан на всюди куди тільки фантазії вистачило.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:14 Ответить
Від зешобли всі новини в майбутньому часі.....
показать весь комментарий
29.12.2024 19:31 Ответить
Якщо кірюшу поставлять смотрящим по відкату то ніякої відбудови небуде
показать весь комментарий
29.12.2024 21:35 Ответить
 
 