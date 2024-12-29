Поврежденный корпус "Охматдета" планируют полностью восстановить в 2025 году, - Ляшко

Поврежденный в результате российской ракетной атаки корпус НДСБ "Охматдет" планируют полностью восстановить в течение 2025 года.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы полностью восстановим новый корпус в течение 2025 года, и начнется строительство еще одного инновационного корпуса на территории"Охматдета", - сказал министр.

Чиновник рассказал, что на сегодня, медучреждение полностью готово к работе в осенне-зимний период.

"Проведены противоаварийные работы, больница работает, оказывается медпомощь. Это была ключевая вещь относительно того, что нужно сделать. Проведен технический отчет, противоаварийные работы завершены и тому подобное. Далее начнется проектирование на восстановление нового корпуса. Полностью будет создан проект со сметой, под который уже будет проведен тендер на площадке "Прозорро" на проведение полностью восстановительных работ. Не противоаварийных, а восстановительных", - рассказал глава ведомства.

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Для того, чтобы восстановить поврежденный российским обстрелом корпус, по словам Ляшко, министерство привлекло лучшие проектные организации для проведения полноценного технического отчета.

"По этому делается проект, средства на его восстановление есть, и средства, которые собраны на счету "Охматдета", фонда, они как бы заморожены и ждут того момента, когда мы выберем компанию, которая это все сделает", - добавил министр.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет". В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

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Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Напомним, директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство"не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

Добавим, что в начале октября стало известно, что поврежденный в результате российского обстрела корпус "Охматдета" не отремонтируют в этом году, объявлен тендер на его зимнюю консервацию.

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