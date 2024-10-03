БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 208 13

Гроші зібрали – ремонт відклали: Пошкоджені корпуси "Охматдиту" законсервують до весни за 10 мільйонів

охматдит

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" 30 вересня оголосила спрощену закупівлю на виконання протиаварійних робіт вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Кінцевий строк подачі тендерних пропозицій – 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд будуть за кошти благодійного фонду "Таблеточки".

За умовами тендеру, до 15 листопада потрібно виконати першочергові протиаварійні роботи для захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит" по вул. В. Чорновола, 28/1, пошкодженої вибухом ракети у липні.

"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", – пояснював виконувач обов’язків гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.

На сайті МОЗ зазначається, що "нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами "НДІпроектреконструкція" передали лікарні "Охматдит" технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП "Укрдержекспертиза".

Що відомо про скандал з ремонтом корпусів "Охматдиту"

Як повідомлялося, раніше "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у липні, за зібрані благодійниками кошти.

При цьому "Охматдит" вирішив проводити тендер не за правилами закону "Про публічні закупівлі", а у вигляді приватного конкурсу "з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Загалом заявки на участь у цьому відборі подали 14 учасників, їхні цінові пропозиції коливалися від 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (без ПДВ). У підсумку благодійний фонд "Охматдиту" обрав третю найдорожчу пропозицію від ТОВ "Буд-технолоджі" вартістю 307 млн грн.

При цьому фірма із статутним капіталом 5000 гривень ніколи раніше не брала участі у державних тендерах, а ціни на будматеріали у її заявці подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів, писало видання Наші гроші.

Після скандалу результати цього конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий конкурс на реконструкцію НДСЛ "Охматдит", його умови визначить спеціальна робоча група. Перше засідання цієї робочої групи відбулося наприкінці серпня, якісь конкретні рішення на ньому не ухвалювались. 

Тим часом благодійна організація "Охматдит - здорове дитинство" відмовилася перераховувати зібрані на відновлення корпусів медичного центру кошти на загальну суму 378 млн грн на рахунки самого "Охматдиту", вони досі знаходяться на рахунках цієї організації.

Кошти на відновлення лікарні також збирали через платформу UNITED24, повідомлялося про зібрані понад 250 млн грн, вони знаходяться на рахунках МОЗ. Крім того, Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні "Охматдит".

Автор: 

МОЗ (1453) Охматдит (61) ремонт (1515) тендер (2222) Prozorro (1804) закупівлі (2718)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
До весни грошей вже не буде. Розкрадуть за півроку 100%. Але якщо і не розкрадуть, все одне -інфляція сжере. Але хтось із діячив придбає черговий маєток
показати весь коментар
03.10.2024 16:28 Відповісти
+3
Порошенко пропонував відремонтувати корпус за свій рахунок, але його послали далеко. Їм треба ремонтувати довго і дорого, бо інакше бакшишу не буде.
показати весь коментар
03.10.2024 20:15 Відповісти
+2
Вони з самого початку щось мутять, гроші зібрали, а ремонт не почали, технології дозволяють будувати в будь який сезон! зібрані кошти розбазарять на консервацію та утримання комісії чи наглядової ради
показати весь коментар
03.10.2024 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До весни грошей вже не буде. Розкрадуть за півроку 100%. Але якщо і не розкрадуть, все одне -інфляція сжере. Але хтось із діячив придбає черговий маєток
показати весь коментар
03.10.2024 16:28 Відповісти
А потім розконсервують за 10 мільонів, а потім знову законсервують..
показати весь коментар
03.10.2024 17:54 Відповісти
А взимку як лікарня буде дітей приймати в неопалюваних приміщеннях без даху і без стін. Чи подумали про це наші естрадні кловуни? Їм пофігу.
показати весь коментар
03.10.2024 18:15 Відповісти
А з чого ви взяли, що розвалена лікарня (відділення) взагалі працюватиме взимку ?
показати весь коментар
03.10.2024 20:28 Відповісти
Вони своїх дітей, за ********* кошти, лікують за кордоном, життя наших дітей для них нічого не варте
показати весь коментар
04.10.2024 07:44 Відповісти
3-чі вкрадуть на тендерах доки розпочнуть відновлення...
показати весь коментар
03.10.2024 18:46 Відповісти
Раз Банковій не дісталось, то і нікому вони не дістануться..
показати весь коментар
03.10.2024 19:05 Відповісти
Вони з самого початку щось мутять, гроші зібрали, а ремонт не почали, технології дозволяють будувати в будь який сезон! зібрані кошти розбазарять на консервацію та утримання комісії чи наглядової ради
показати весь коментар
03.10.2024 19:22 Відповісти
Порошенко пропонував відремонтувати корпус за свій рахунок, але його послали далеко. Їм треба ремонтувати довго і дорого, бо інакше бакшишу не буде.
показати весь коментар
03.10.2024 20:15 Відповісти
о, яка тєма, фантастика і рай для підар...в корупціонерів
показати весь коментар
03.10.2024 22:32 Відповісти
Історія вже засмерділась. Складається враження, що Вембер і Ко дуже не хочуть розлучатись з цими грошима...
показати весь коментар
04.10.2024 00:17 Відповісти
Зелені гниди вкрасти одразу не змогли - тепер будуть дупами вертіти, крутитися, тягнути час аби якось та вкрасти. Бо українські "державні "службовці", особливо на вищих щабелях влади, просто хворі на клептоманію ворюги.
показати весь коментар
04.10.2024 07:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 