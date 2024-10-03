Гроші зібрали – ремонт відклали: Пошкоджені корпуси "Охматдиту" законсервують до весни за 10 мільйонів

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" 30 вересня оголосила спрощену закупівлю на виконання протиаварійних робіт вартістю 9,51 млн грн та технічний нагляд за ними вартістю 132 тис. грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Кінцевий строк подачі тендерних пропозицій – 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд будуть за кошти благодійного фонду "Таблеточки".

За умовами тендеру, до 15 листопада потрібно виконати першочергові протиаварійні роботи для захисту від зовнішнього впливу будівлі лікарні "Охматдит" по вул. В. Чорновола, 28/1, пошкодженої вибухом ракети у липні.

"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", – пояснював виконувач обов’язків гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.

На сайті МОЗ зазначається, що "нині завершено перший етап інструментального обстеження, необхідний для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За його результатами "НДІпроектреконструкція" передали лікарні "Охматдит" технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт, експертну оцінку (позитивну) на першочергові протиаварійні роботи. Експертну оцінку документації виконали в ДП "Укрдержекспертиза".

Що відомо про скандал з ремонтом корпусів "Охматдиту"

Як повідомлялося, раніше "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у липні, за зібрані благодійниками кошти.

При цьому "Охматдит" вирішив проводити тендер не за правилами закону "Про публічні закупівлі", а у вигляді приватного конкурсу "з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Загалом заявки на участь у цьому відборі подали 14 учасників, їхні цінові пропозиції коливалися від 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (без ПДВ). У підсумку благодійний фонд "Охматдиту" обрав третю найдорожчу пропозицію від ТОВ "Буд-технолоджі" вартістю 307 млн грн.

При цьому фірма із статутним капіталом 5000 гривень ніколи раніше не брала участі у державних тендерах, а ціни на будматеріали у її заявці подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів, писало видання Наші гроші.

Після скандалу результати цього конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий конкурс на реконструкцію НДСЛ "Охматдит", його умови визначить спеціальна робоча група. Перше засідання цієї робочої групи відбулося наприкінці серпня, якісь конкретні рішення на ньому не ухвалювались.

Тим часом благодійна організація "Охматдит - здорове дитинство" відмовилася перераховувати зібрані на відновлення корпусів медичного центру кошти на загальну суму 378 млн грн на рахунки самого "Охматдиту", вони досі знаходяться на рахунках цієї організації.

Кошти на відновлення лікарні також збирали через платформу UNITED24, повідомлялося про зібрані понад 250 млн грн, вони знаходяться на рахунках МОЗ. Крім того, Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на відбудову пошкодженої внаслідок ворожої ракетної атаки дитячої лікарні "Охматдит".