Рашисти 1600 разів атакували об’єкти охорони здоров’я, 230 - зруйновані вщент, - Ляшко
Росія здійснила 1600 атак на обʼєкти охорони здоровʼя, 230 зруйновані настільки, що відновити їх неможливо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко
"Ми маємо вже понад 1600 атак на об'єкти охорони здоров'я. Об'єктом ми називаємо один корпус лікарні, не юридичну особу. 230 об'єктів так зруйновані, що ми їх вже не відновимо. Потрібне нове будівництво. І це тільки те, що підконтрольне зараз уряду України. Що на окупованих території, ми поки що не володіємо інформацією", - сказав Ляшко.
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Марина #594701
показати весь коментар05.07.2025 11:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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