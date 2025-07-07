РФ пошкодила і знищила понад 2384 об’єкти медичної інфраструктури України, з них 308 - зруйновані повністю, - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгення Росії пошкоджено або знищено 2384 об’єкти у 781 закладі охорони здоров’я України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Цивільна інфраструктура України, зокрема заклади охорони здоров’я, регулярно зазнає атак з боку росії. Станом на 1 липня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 384 об’єкти у складі 781 закладу охорони здоров’я. З них 2 076 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 308 об’єктів зруйновані повністю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат зазнали Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Київська та Херсонська області.

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Окрім цього, від початку війни знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 131 зазнали пошкоджень, 80 автомобілів захоплено ворогом.

У МОЗ повідомили, що на сьогодні 664 об’єкти вже повністю відновлені, ще 322 - відновлені частково. Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, що зазнали незначних пошкоджень.

"Медична діяльність не припиняється на більшості пошкоджених об’єктів: 1 439 із них продовжують функціонувати повністю або частково, ще 226 об’єктів евакуйовано до інших приміщень", - додали в міністерстві.

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Повна інформація про об’єкти на тимчасово окупованих територіях наразі недоступна через відсутність підтверджених джерел.