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Новини Обстріли Харкова
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103 рази росіяни атакували Харків у липні: одна людина загинула, ще 164 - постраждали, з них 20 - діти. ІНФОГРАФІКА

Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року

У липні Харків пережив 103 ворожі обстріли. Як і зазвичай останнім часом, переважну більшість становили удари дронами типу "Шахед".

Про це розповів міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог продовжував застосовувати тактику масованих атак з низьких висот - великими групами, щоб ускладнити роботу української ППО.

"Часто атаки були комбінованими: спочатку - авіабомби, потім - "Шахеди", і все це - по одній цілі. Що також вкладається й в іншу, вже знайому, тенденцію - повторні удари по тих же локаціях з мінімальними часовими інтервалами, коли на місці вже працюють екстрені служби, лікарі, рятувальники. Надзвичайно підступна практика з боку ворога", - наголосив Терехов.

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Обстріли Харкова за липень

За даними ОВА, у липні постраждали 164 особи, з них 20 - діти. На жаль, одна людина загинула.

Унаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 8 із 9 районів Харкова.

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Щодо повітряних тривог: у липні в області вони тривали загалом 16 діб, у місті - 10.

Автор: 

обстріл (30130) Харків (5825) Харківська область (1392) Харківський район (486)


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