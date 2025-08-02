Сутки в Харьковской области: враг атаковал Харьков и 10 населенных пунктов. Один человек погиб, еще 13 пострадали, в том числе трое детей

В течение суток российские захватчики не прекращали атак на гражданских Харьковщины. Враг применил неуправляемые авиационные ракеты, КАБы, БпЛА различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

6 неуправляемых авиационных ракет;

5 КАБ;

5 БпЛА типа "Шахед";

8 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

1 БпЛА типа "Молния";

3 fpv-дрона;

2 БпЛА (тип устанавливается).

Вечером 1 августа, около 20:50, российские беспилотники атаковали Киевский район Харькова. БпЛА попал в дерево возле многоквартирного жилого дома

11 человек получили ранения, в частности, 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики. Поврежден автомобиль и остекление в доме.

"Предварительно установлено, что для удара враг применил ударный БпЛА "Молния", - сообщили в прокуратуре.

В результате сбрасывания боеприпаса с дрона в селе Токаревка Дергачевской громады ранения получили двое мужчин в возрасте 62 и 64 года. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Также днем 1 августа войска РФ обстреляли село Лесная Стенка Купянского района. Погибла 75-летняя женщина.

В результате российских обстрелов зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (село Подсреднее), частный дом (село Андреевка);

в Изюмском районе поврежден частный дом (поселок Боровая), частный дом, почта, магазин, автомобиль (город Балаклея)

в Чугуевском районе поврежден частный дом (село Земляной Яр), складские помещения (с. Лиман);

в Богодуховском районе поврежден частный дом (село Ивашки).

Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, сообщила Изюмская ГВА.

По их данным, город Изюм тоже остался обесточенным.

По состоянию на утро энергетики выполняют работы по восстановлению питания в громаде, частично есть результаты, водоснабжение и водоотведение в городе уже работает от основного электроснабжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского удара по Балаклее на Харьковщине. ФОТОрепортаж