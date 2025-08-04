Три человека погибли в результате российских обстрелов Харьковщины. ФОТО

В результате российских обстрелов Харьковской области 4 августа погибли 3 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, утром 4 августа в результате вражеского удара по селу Лосивка Чугуевского района загорелся жилой дом. После ликвидации пожара и разбора завалов обнаружено тело 47-летнего погибшего мужчины.

Кроме того, российский FPV-дрон попал в мопед, который двигался по дороге в Волчанской громаде. Погибли 49-летний мужчина и женщина. Ее личность пока не установлена - тело сильно обгорело.

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