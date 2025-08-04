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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Три человека погибли в результате российских обстрелов Харьковщины. ФОТО

В результате российских обстрелов Харьковской области 4 августа погибли 3 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, утром 4 августа в результате вражеского удара по селу Лосивка Чугуевского района загорелся жилой дом. После ликвидации пожара и разбора завалов обнаружено тело 47-летнего погибшего мужчины.

Кроме того, российский FPV-дрон попал в мопед, который двигался по дороге в Волчанской громаде. Погибли 49-летний мужчина и женщина. Ее личность пока не установлена - тело сильно обгорело.

Читайте: Россияне обстреляли 44 населенных пункта Харьковщины в течение недели: 9 погибших и 35 пострадавших. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Харьковской области

Автор: 

обстрел (28887) Волчанск (428) Харьковская область (1390) Чугуевский район (192) Лосевка (1) война в Украине (5493)


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А якби їх було 5? Написали б п'ять людин?
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04.08.2025 22:14 Ответить
 
 