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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне обстреляли 44 населенных пункта на Харьковщине в течение недели: 9 погибших и 35 пострадавших. ФОТОрепортаж

В течение минувшей недели вражеским ударам подверглись, по меньшей мере, 44 населенных пункта Харьковской области, в частности - г. Харьков, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 35 человек, среди них - четверо детей: 6-летняя девочка и 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики. К сожалению, 9 человек погибли.

Кроме того, еще один человек погиб в результате взрыва боеприпаса, 3 человека пострадали.

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Сообщается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 2 ракеты ЗРК С-300;
  • 94 неуправляемые авиационные ракеты;
  • 35 КАБ;
  • 23 БПЛА типа "Шахед";
  • 40 БПЛА типа "Герань-2";
  • 5 БПЛА типа "Ланцет";
  • 8 БПЛА типа "Молния";
  • 18 fpv-дронов;
  • 4 БПЛА (тип устанавливается).

Обстрелы Харьковской области за неделю

Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Изюмского района, где повреждены, по меньшей мере, 24 частных дома, 2 магазина, почта, складское помещение, 2 пожарных автомобиля, 4 гражданских автомобиля, 2 хозяйственные постройки, гараж.

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Существенные повреждения также в Купянском районе: 3 многоквартирных и 6 частных домов, недействующий детский интернат, 2 складских помещения, предприятие, 2 нежилые здания, гараж, сельскохозяйственное поле на площади 3 гектара.

Обстрелы Харьковской области за неделю

В г. Харькове на прошлой неделе враг повредил 3 многоквартирных дома, магазин, кафе, автомойку, 4 автомобиля, нежилое здание.

Обстрелы Харьковской области за неделю
Обстрелы Харьковской области за неделю

Подразделения ГСЧС обезвредили 425 взрывоопасных предметов.

Автор: 

обстрел (28887) Харьковская область (1390)


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