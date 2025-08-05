РУС
Харьковщина
7 259 18

Враг ночью массированно атаковал Лозовую в Харьковской области, двое погибших. 9 человек пострадали, среди них - двое детей (обновлено). ВИДЕО

В ночь на 5 августа Лозовая Харьковской области подверглась вражеской атаке. Это был самый массированный удар с начала полномасштабной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.

"Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые - среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия", - говорится в сообщении.

Сейчас службы работают над восстановлением водоснабжения. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ.

"Прошу жителей сообщать о повреждениях. Происходят изменения в транспортном сообщении. Временно закрыт железнодорожный вокзал. Это пока вся информация, которую можем предоставить. Этой ночью россияне осуществили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все", - отметил Зеленский.

Позже член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что в результате атаки пострадал вокзал Лозовой из-за российской атаки.

"Погиб механик одного из подразделений на железнодорожном узле, четыре работника получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в АО "Укрзализныця" в результате обстрела изменено движение пассажирских поездов.

"Уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков, то же ожидает другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/до Лозовой до поездов в Панютино будут доставлены автобусы".

По информации ГСЧС в Харьковской области, в результате ночной массированной атаки БпЛА возникло несколько очагов пожаров. Пострадали 10 человек, из них 2 ребенка. Также спасатели подтвердили гибель мужчины.

Днем в эфире телемарафона начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что еще одна женщина скончалась уже в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

"В общей сложности пострадали девять человек, среди них есть дети. Четверо травмированных остаются в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести", - отметил Синегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли в результате российских обстрелов Харьковщины. ФОТО

Автор: 

обстрел (28913) Харьковская область (1412) Лозовский район (13) Лозовая (8)


Топ комментарии
+19
Рано чи пізно вони відповідатимуть за все", - зазначив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n356702
Без сумніву. І в першу чергу має відповісти безтолковий ішак з своїм зеленим шапіто.
показать весь комментарий
05.08.2025 07:42 Ответить
+8
Будуть відповідать всі - і орки і всі хто за роки незалежності не зміг побудувати міцну країну але зміг побудувати собі палаци!
показать весь комментарий
05.08.2025 08:43 Ответить
+8
Я ще коли вчора прочитав, що ЛІДОР поїхав в Харківську область та назнімав там патріотичних відосиків - став підозрювати, що то є ЧОРНА МІТКА Харківщині, щось має відбутися після візиту ЛІДОРА.

На жаль, я не помилився - Путло Погане відреагувало на візит ЛІДОРА ... маштабний наліт на Залізничний вузол у Лозовій.

Правда, як завжди - коли ЛІДОР приїжджає на фронт, Орда як по команді з Кремля різко припиняє обстріли цієї ділянки фронту та відновлює обстріли тільки коли ЛІДОР, назнімав відосиків, повернеться до Києва.
Таки між Банковою та Кремлем є непогана комунікація ... мабуть Єрмак про це більше знає.
показать весь комментарий
05.08.2025 11:16 Ответить
