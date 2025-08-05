Враг ночью массированно атаковал Лозовую в Харьковской области, двое погибших. 9 человек пострадали, среди них - двое детей (обновлено). ВИДЕО

В ночь на 5 августа Лозовая Харьковской области подверглась вражеской атаке. Это был самый массированный удар с начала полномасштабной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.

"Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые - среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия", - говорится в сообщении.

Сейчас службы работают над восстановлением водоснабжения. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ.

"Прошу жителей сообщать о повреждениях. Происходят изменения в транспортном сообщении. Временно закрыт железнодорожный вокзал. Это пока вся информация, которую можем предоставить. Этой ночью россияне осуществили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все", - отметил Зеленский.

Позже член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что в результате атаки пострадал вокзал Лозовой из-за российской атаки.

"Погиб механик одного из подразделений на железнодорожном узле, четыре работника получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в АО "Укрзализныця" в результате обстрела изменено движение пассажирских поездов.

"Уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков, то же ожидает другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/до Лозовой до поездов в Панютино будут доставлены автобусы".

По информации ГСЧС в Харьковской области, в результате ночной массированной атаки БпЛА возникло несколько очагов пожаров. Пострадали 10 человек, из них 2 ребенка. Также спасатели подтвердили гибель мужчины.

Днем в эфире телемарафона начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что еще одна женщина скончалась уже в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

"В общей сложности пострадали девять человек, среди них есть дети. Четверо травмированных остаются в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести", - отметил Синегубов.

