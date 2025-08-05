Ночьной обстрел Лозовой: 80% города осталось без света

В ночь на 5 июля российские войска обстреляли город Лозовая Харьковской области, в результате чего около 80% жителей остались без электроснабжения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки было обесточено большинство потребителей. На утро энергетики восстановили электроснабжение в самом городе, продолжаются работы в близлежащих населенных пунктах громады.

В первую очередь запитали объекты критической инфраструктуры, постепенно возвращают электричество и бытовым потребителям. Харьковская ОГА координирует ремонтные работы, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая Харьковской области подверглась вражеской атаке. Это был самый массированный удар с начала полномасштабной войны.

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