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Новости Обстрелы Харьковщина
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Ночьной обстрел Лозовой: 80% города осталось без света

Обстрел Лозовой

В ночь на 5 июля российские войска обстреляли город Лозовая Харьковской области, в результате чего около 80% жителей остались без электроснабжения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки было обесточено большинство потребителей. На утро энергетики восстановили электроснабжение в самом городе, продолжаются работы в близлежащих населенных пунктах громады.

В первую очередь запитали объекты критической инфраструктуры, постепенно возвращают электричество и бытовым потребителям. Харьковская ОГА координирует ремонтные работы, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая Харьковской области подверглась вражеской атаке. Это был самый массированный удар с начала полномасштабной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Новоплатоновке 29 июля: количество жертв возросло до 7, в больнице скончалась 85-летняя женщина

Автор: 

электроэнергия (774) Харьковская область (1407) Лозовский район (9) Лозовая (5)


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Де наші удари у відповідь по вокзалах ворога ? Чому нема?
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05.08.2025 14:36 Ответить
вже була відповідь, потужна, балаболістична!
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05.08.2025 14:45 Ответить
Шашлики полетіли чи асфальт?
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05.08.2025 14:48 Ответить
потужне "помстимося!"
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05.08.2025 15:06 Ответить
Нам не треба чекати сооюзників. В нас вироблялися при попередниках ракети дальністю до 2550 км.
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05.08.2025 15:21 Ответить
Чому,умовно,Бєлгород,Брянськ,та, навіть, провінціальне місто у відповідь не лишити без світла?Ніхто не призиває бити по житловій забудові,а інфраструктурні об'єкти,котрі подвійного призначення.Тим паче що сам ЗЕленський обіцяв що буде відповідь Багато він чого обіцяв.Обіцяного,кажуть,три роки ждуть,а ми сьомий.Виходе що тріпло і балабол?
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05.08.2025 15:27 Ответить
 
 