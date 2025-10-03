Рашист відкрив стрілянину та вбив трьох цивільних на ТОТ Харківщини, - перехоплення ГУР. АУДIО
Російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони, яке публікує перехоплення розмови окупантів.
У розмові загарбників йдеться, що російський окупант стріляв по під'їзду, поранивши трьох людей.
"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", - доповів безпосередній командир.
Сам злочинець не вижив ― за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.
Топ коментарі
+4 Амандрапапупа
показати весь коментар03.10.2025 18:17 Відповісти Посилання
+4 Володимир Омельянов
показати весь коментар03.10.2025 18:28 Відповісти Посилання
+3 Oresta Bartka
показати весь коментар03.10.2025 18:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майюже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !
« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»
Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
Пане Ihor Ihor #577453 прочитайте, будь ласка, останні два речення в моєму дописі про Солженіцина. Там я написав, - Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині. -
Також в першому реченні того ж допису, я вказав, що Солженіцин імперіаліст, которого ще треба пошукати.
Свого часу я перечитав "Архіпелаг гулаг". І здається в 3-му томі Солженіцин доволі "тепло" описував українських в'язнів, з которими він був ув'язнений і основну роль українців в винищенні блатних сук і саме основне організаційну роль ув'язнених воїнів УПА.
Свого часу Солженіцин розмірковував про ймовірність конфлікту між Росією та Україною ) у своїх спогадах, які мають назву «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания».
Ось що він писав, " ... «Українське питання - одне з найнебезпечніших питань нашого майбутнього. Воно може нанести нам кривавий удар при самому звільненні, до нього погано підготовлені мізки з обох боків, - писав Олександр Солженіцин. - Тягар цього питання я постійно відчуваю на собі, багато в чому від походження. Я від душі бажаю українцям щастя і хотів би, аби ми вкупі з ними і не у ворожнечі правильно вирішили це закляте питання, я хотів би внести примирення у цей небезпечний розбрат. І ще: я дружив із західними українцями в екібастузькому Особливому таборі, де ми разом поставали, я знаю їхню непримирність і поважаю, як мужньо вона відбилася там. У спілці проти радянської влади я не відчував там жодної щілини поміж нами. Думаю, в Україні ще знайдуться мої товариші з табору і полегшать майбутню розмову..."
І ще, " ... Дуже важко буде звести розмову до розсудливості. Та скільки я маю голосу й ваги, я покладу на це. Будь-що, я відчуваю і твердо оголошу колись: коли виникне, не приведи Господи, російсько-українська війна - сам не піду на неї і синів своїх не пущу".
А - Солженіцин імперіаліст, якого ще пошукати треба;
В - Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині. (Це про "авторство").
Дивно ... вже виявилося, що я зафарбовую білою фарбою біографію Солженіцина.
Тобто, якщо я напишу об'ктивний факт, наприклад, про того ж Гітлера, що він любив собак і писав картини, значить я відбілюватиму білою фарбою його біографію?
М-дяяяя
В усьому інформаційному просторі раші українські захисники,які захищають свою землю,називають укрофашистами,укронацистами,бойовиками київського режиму і іншими образливими словами.
А тут так делікатно...
«російський солдат»...
Немає в раші солдатів!