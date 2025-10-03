Рашист відкрив стрілянину та вбив трьох цивільних на ТОТ Харківщини, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони, яке публікує перехоплення розмови окупантів.

У розмові загарбників йдеться, що російський окупант стріляв по під'їзду, поранивши трьох людей.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", - доповів безпосередній командир.

Сам злочинець не вижив ― за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.

