9625 відвідувачів онлайн
Рашист відкрив стрілянину та вбив трьох цивільних на ТОТ Харківщини, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони, яке публікує перехоплення розмови окупантів.

У розмові загарбників йдеться, що російський окупант стріляв по під'їзду, поранивши трьох людей.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", - доповів безпосередній командир.

Сам злочинець не вижив ― за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбивають чоловіків і прикриваються дітьми як щитом: "У них є наказ розстрілювати цивільне населення"

окупація (6883) стрілянина (1835) воєнні злочини (1941) ГУР (696) Харківська область (1689)
Топ коментарі
+4
Як писав, російський філософ і фашист, ідол для )(уйла, - Методом селекції у россії вивели жахливих моральних виродків, у яких поняття Добра і Зла вивернуті. Усю свою історію ця нація борсається в лайні й при цьому бажає потопити в ньому весь світ. -
03.10.2025 18:17 Відповісти
+4
Тому рашиських чортів треба тільки знищувати іншої мови ці виродки не розуміють.
03.10.2025 18:28 Відповісти
+3
Отак подивишся

здаля, на москаля-

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває майюже жаль,

А ближче підійдеш - СКОТИНА !
03.10.2025 18:22 Відповісти
Солженіцин - про кацапів (хоч і сам був імперцем,що ще треба пошукать таких):

« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»

Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
03.10.2025 18:43 Відповісти
Це написав не солженіцин. Йому приписують авторство з липня 2010 року і саме на сайті Цензор.. Хтось з наших дописувачів забажав додати ваги цьому тексту і вигадав авторство солженіцина. Кацапські блогери у той час, протягом року, навіть розслідквання провели : перечитали усю його "літературу" і консультувалися з його дружиною. Вердикт: ето напісал какой-то соврємєнний бандеровєц, а ми тут голову ламаєм. І у цьому кацапи були праві. Мені автор відомий. Текст написано на сайті Главком у червні 2010 року, як коментар до короткої статті про знищення кацапами літака президента Польщі під смоленськом і як реакція на коменти кацапських тролів. Так що забудьте про солженіцина, він - кацапський шовініст, і написати такого не міг апріорі.
03.10.2025 18:57 Відповісти
Не зовсім зрозумів ваш допис.
Пане Ihor Ihor #577453 прочитайте, будь ласка, останні два речення в моєму дописі про Солженіцина. Там я написав, - Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині. -
Також в першому реченні того ж допису, я вказав, що Солженіцин імперіаліст, которого ще треба пошукати.
Свого часу я перечитав "Архіпелаг гулаг". І здається в 3-му томі Солженіцин доволі "тепло" описував українських в'язнів, з которими він був ув'язнений і основну роль українців в винищенні блатних сук і саме основне організаційну роль ув'язнених воїнів УПА.
Свого часу Солженіцин розмірковував про ймовірність конфлікту між Росією та Україною ) у своїх спогадах, які мають назву «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания».

Ось що він писав, " ... «Українське питання - одне з найнебезпечніших питань нашого майбутнього. Воно може нанести нам кривавий удар при самому звільненні, до нього погано підготовлені мізки з обох боків, - писав Олександр Солженіцин. - Тягар цього питання я постійно відчуваю на собі, багато в чому від походження. Я від душі бажаю українцям щастя і хотів би, аби ми вкупі з ними і не у ворожнечі правильно вирішили це закляте питання, я хотів би внести примирення у цей небезпечний розбрат. І ще: я дружив із західними українцями в екібастузькому Особливому таборі, де ми разом поставали, я знаю їхню непримирність і поважаю, як мужньо вона відбилася там. У спілці проти радянської влади я не відчував там жодної щілини поміж нами. Думаю, в Україні ще знайдуться мої товариші з табору і полегшать майбутню розмову..."

І ще, " ... Дуже важко буде звести розмову до розсудливості. Та скільки я маю голосу й ваги, я покладу на це. Будь-що, я відчуваю і твердо оголошу колись: коли виникне, не приведи Господи, російсько-українська війна - сам не піду на неї і синів своїх не пущу".
03.10.2025 19:36 Відповісти
*Не закінчив це своє речення, "... і саме основне організаційну роль ув'язнених воїнів УПА в масових повстаннях проти сталінського табірного режиму. Найвідоміші приклади - це Норильське повстання (1953), де лідерами були українці, та Кенгірське повстання (1954), яке стало найтривалішим та наймасштабнішим виявом спротиву в історії ГУЛАГу. Ці повстання, хоча й придушені, призвели до суттєвих змін у радянській каральній системі, зокрема до реорганізації таборів і перегляду справ багатьох політв'язнів, і спричинили початок так званої "Відлиги".
03.10.2025 19:43 Відповісти
Не намагайтеся зафарбувати його біографію білою фарбою. Єдиний ворог солженіцина - це сталінізм-більшовизм, а інші борці із системою викликали у нього симпанію, бо були такими ж страждальцями як і він. Цей автор "Как нам абустроіть расссію" у страшному сні не міг допустити незалежності України. Історію тексту "Нєт в етом мірє мєльчє..." я вам виклав, тому у подальшому, викладаючи його на різних ресурсах, що я палко підтримую і радію появі, не зазначайте авторство солженіцина, бо це неправда.
03.10.2025 19:58 Відповісти
Дивно ... чи ви не прочитали те, що я написав і при тому наголосив, що:
А - Солженіцин імперіаліст, якого ще пошукати треба;
В - Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині. (Це про "авторство").
Дивно ... вже виявилося, що я зафарбовую білою фарбою біографію Солженіцина.

Тобто, якщо я напишу об'ктивний факт, наприклад, про того ж Гітлера, що він любив собак і писав картини, значить я відбілюватиму білою фарбою його біографію?
М-дяяяя
03.10.2025 20:08 Відповісти
Перекладаю з кацапської фєні : Фляга потєкла - здурів, з"їхав з глузду, збожеволів; Своі пулі - самі кацапи його застрелили, щоб ще й їх не перестріляв. Видається, логічний переклад.
03.10.2025 18:45 Відповісти
Цензор дістав.
В усьому інформаційному просторі раші українські захисники,які захищають свою землю,називають укрофашистами,укронацистами,бойовиками київського режиму і іншими образливими словами.
А тут так делікатно...
«російський солдат»...
Немає в раші солдатів!
03.10.2025 18:47 Відповісти
Читати текст, який постійно рухається, - одне задоволення. Так само, як і дивитись картинку, яка постійно стрибає.
03.10.2025 20:01 Відповісти
Шоб он сдох, выродок. Но почему то подозреваю, к этим людям приходили украинские военные, а потом и полиция, советовали эвакуироваться и даже предлагали помощь…
03.10.2025 20:26 Відповісти
 
 