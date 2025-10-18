Російський військовий наказав розстріляти беззбройного цивільного в Куп’янську – перехоплення розмови окупантів. АУДIО

Воїни 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ опублікували перехоплення радіоефіру, у якому російський військовослужбовець віддає наказ розстріляти цивільного в Куп'янську Харківської області.

"На записі — російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного. Без суду, без причини, без жодної краплі людяності. Просто тому, що може. Це не випадковість — це їхня стратегія терору. Вони приходять не "звільняти" — вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна — це війна не з армією, а з мирним населенням", - сказано в повідомленні.

У 10-му корпусі наголосили, що подібні дії окупантів - це воєнні злочини та порушення Женевських конвенцій.

