Російський військовий наказав розстріляти беззбройного цивільного в Куп’янську – перехоплення розмови окупантів. АУДIО

Воїни 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ опублікували перехоплення радіоефіру, у якому російський військовослужбовець віддає наказ розстріляти цивільного в Куп'янську Харківської області.

Відповідний аудіозапис оприлюднений на сторінці корпусу в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"На записі — російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного. Без суду, без причини, без жодної краплі людяності. Просто тому, що може. Це не випадковість — це їхня стратегія терору. Вони приходять не "звільняти" — вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна — це війна не з армією, а з мирним населенням", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Рашист відкрив стрілянину та вбив трьох цивільних на ТОТ Харківщини, - перехоплення ГУР. АУДIО

У 10-му корпусі наголосили, що подібні дії окупантів - це воєнні злочини та порушення Женевських конвенцій.

