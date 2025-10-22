Ворог атакує балістикою, є загроза для Кременчука та Києва. Злетів МіГ-31К (оновлено)
Зранку 22 жовтня 2025 року війська РФ, окрім ударних дронів, запустили в бік України балістичні ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Наразі Повітряні сили повідомляють про загрозу для Кременчука Полтавської області.
"Швидкісна на Кременчук", - йдеться у повідомленні.
"Швидкісна у напрямку Кременчука зі сходу", - додали в ПС.
"Ракета у напрямку Кременчук з півдня", - пізніше поінформували Повітряні сили
Окрім того, за даними Повітряних сил, наразі в небо злетів ворожий МіГ-31К.
Згодом стало відомо, що є загроза для Києва.
"Швидкісна через Чернігівщину у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.
"Ще швидкісна через Чернігівщину у напрямку Києва", - інформують ПС.
"Ракета через Чернігівщину у напрямку Києва", - додали Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль