Ворог атакує балістикою, є загроза для Кременчука та Києва. Злетів МіГ-31К (оновлено)

Зранку 22 жовтня 2025 року війська РФ, окрім ударних дронів, запустили в бік України балістичні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Наразі Повітряні сили повідомляють про загрозу для Кременчука Полтавської області.

"Швидкісна на Кременчук", - йдеться у повідомленні.

"Швидкісна у напрямку Кременчука зі сходу", - додали в ПС.

"Ракета у напрямку Кременчук з півдня", - пізніше поінформували Повітряні сили

Окрім того, за даними Повітряних сил, наразі в небо злетів ворожий МіГ-31К.

Згодом стало відомо, що є загроза для Києва.

"Швидкісна через Чернігівщину у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.

"Ще швидкісна через Чернігівщину у напрямку Києва", - інформують ПС.

"Ракета через Чернігівщину у напрямку Києва", - додали Повітряні сили.

