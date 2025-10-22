Враг атакует баллистикой, есть угроза для Кременчуга и Киева. Взлетел МиГ-31К (обновлено)

Утром 22 октября 2025 года войска РФ, кроме ударных дронов, запустили в сторону Украины баллистические ракеты.

Сейчас Воздушные силы сообщают об угрозе для Кременчуга Полтавской области.

"Скоростная на Кременчуг", - говорится в сообщении.

"Скоростная в направлении Кременчуга с востока", - добавили в ВС.

"Ракета в направлении Кременчуг с юга", - позже проинформировали Воздушные силы.

Кроме того, по данным Воздушных сил, сейчас в небо взлетел вражеский МиГ-31К.

Впоследствии стало известно, что есть угроза для Киева.

"Скоростная через Черниговскую область в направлении Киева", - говорится в сообщении.

"Еще скоростная через Черниговскую область в направлении Киева", - информируют ВС.

"Ракета через Черниговскую область в направлении Киева", - добавили Воздушные силы.

