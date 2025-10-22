Враг атакует баллистикой, есть угроза для Кременчуга и Киева. Взлетел МиГ-31К (обновлено)
Утром 22 октября 2025 года войска РФ, кроме ударных дронов, запустили в сторону Украины баллистические ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сейчас Воздушные силы сообщают об угрозе для Кременчуга Полтавской области.
"Скоростная на Кременчуг", - говорится в сообщении.
"Скоростная в направлении Кременчуга с востока", - добавили в ВС.
"Ракета в направлении Кременчуг с юга", - позже проинформировали Воздушные силы.
Кроме того, по данным Воздушных сил, сейчас в небо взлетел вражеский МиГ-31К.
Впоследствии стало известно, что есть угроза для Киева.
"Скоростная через Черниговскую область в направлении Киева", - говорится в сообщении.
"Еще скоростная через Черниговскую область в направлении Киева", - информируют ВС.
"Ракета через Черниговскую область в направлении Киева", - добавили Воздушные силы.
