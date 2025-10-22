Війська РФ з ночі завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, масована атака продовжується, - Міненерго

Усю ніч проти середи, 22 жовтня, ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, масована атака продовжується.

"Усі подробиці зголом. Просимо всіх залишатися в укриттях. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.