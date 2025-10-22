УКР
Війська РФ з ночі завдають ударів по енергетичній інфраструктурі, масована атака продовжується, - Міненерго

Через удари РФ по енергоінфраструктурі пошкоджено об’єкти в низці областей

Усю ніч проти середи, 22 жовтня, ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, масована атака продовжується.

"Усі подробиці зголом. Просимо всіх залишатися в укриттях. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакує балістикою, є загроза для Кременчука та Києва. Злетів МіГ-31К (оновлено)

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Автор: 

Тофраріщ куйло наказав. Перемовини? Чи ще ні?
22.10.2025 07:26 Відповісти
Що у кацапів сьогодні горить? Новини є?
22.10.2025 07:34 Відповісти
Ну у кацапів невідомо що горить,а у гундосого напевне вже дупа горить,від нетерплячки відосик запилити.
22.10.2025 07:47 Відповісти
Отак )(уйло готувався до перемовин. І це раз за разом повторюється.
22.10.2025 07:45 Відповісти
То просто ***** по телефону постеснялся прямо попросить у Трампа Томагавки для Украины, решил выпросить таким способом...
22.10.2025 07:58 Відповісти
У відповідь як завжди пошкодять підстанцію біля якогось брянського села і бочку з пальним в Криму.
22.10.2025 08:03 Відповісти
Так куди поділись все таки ті мільярди які були виділені на захист наших підстанцій - коли буде хоч якась відповідь???
22.10.2025 08:22 Відповісти
Та немає ніяких захисних укріплень, не було і не буде. Показали одну фотку макету, щоб люмпен заспокоїти. Так само робили з фламіндічами, а до того з довгими нептунами, а до того з супер-дронами.
22.10.2025 08:48 Відповісти
 
 