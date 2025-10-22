УКР
Аварійні відключення світла запроваджено у більшості областей України (оновлено)

У Києві та двох областях - відключення світла

У Києві та області, а також на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про аварійні відключення у Житомирській та Черкаській областях.

В Укренерго заявили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

"Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали там.

Читайте: Імпорт електроенергії в Україну за тиждень зріс на 64%. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі.

+5
Треба терміново зняти відосік як над кацапським сараєм щось вибухає в небі, а кацапи матюкаються - і потужно назвати це типу "дрони атакували Брянську область".
22.10.2025 08:17 Відповісти
+4
У відповідь будуть потужні консультації з коаліцією охочих імпотентів і призиви )(уйла до перагаворів?
22.10.2025 08:20 Відповісти
+3
Так. Нарід 73% повірив у ці ''Фламінго'', але винен Трамп, що не дає ''Томагавки''. А що ж ми робили 6,5 років? Де ж наші ракети?
22.10.2025 08:34 Відповісти
Де обіцяна члєнограєм відповідь? Де блекаути на кацапстані? У відосіках?
22.10.2025 08:10 Відповісти
ой, всьо. ти навіщо пишеш таке в публічному просторі?
22.10.2025 08:15 Відповісти
3,5 років піар, а в той же час за ці роки риго-зелені викачали мільярди собі в кишені, і їм все мало, за такі гроші, можна б було балістику виготовити.
22.10.2025 08:44 Відповісти
Треба терміново зняти відосік як над кацапським сараєм щось вибухає в небі, а кацапи матюкаються - і потужно назвати це типу "дрони атакували Брянську область".
22.10.2025 08:17 Відповісти
У відповідь будуть потужні консультації з коаліцією охочих імпотентів і призиви )(уйла до перагаворів?
22.10.2025 08:20 Відповісти
Дрони,якими кацапи постійно вчиняють масовий терор, виробляються в ********. Десять Фламінго дальністю 3000км вже заправляються, щоб завдати потужного удару по ********.💪
22.10.2025 08:25 Відповісти
Так. Нарід 73% повірив у ці ''Фламінго'', але винен Трамп, що не дає ''Томагавки''. А що ж ми робили 6,5 років? Де ж наші ракети?
22.10.2025 08:34 Відповісти
Зелепень спустив Фламінги в золотий унітаз міндіча...
22.10.2025 08:38 Відповісти
Ага. Питання, а чим зелупа ті фламінги заправляє?
22.10.2025 08:40 Відповісти
Заклики до капітуляції вже звідусіль лунають, "данаваріцца пасєрєдінє,". Те, що ху2ло відновиться і скоро знову прийде - про це не згадують.
22.10.2025 08:28 Відповісти
"Лінія фронту може бути початком дипломатії" - Зеленский Вова 21.10.25.
На ранок 22.10.25 отримали масований обстріл України. Хтось з ОП скажить цьому блазню що русня сприймає його подібні вислови як слабкість!!!!
22.10.2025 08:27 Відповісти
Швидше навпаки. Це натяк, що зима близько і краще перестати грати в наполеончика і стати поступливішою на переговорах.
22.10.2025 08:44 Відповісти
Від ****** відосіка з його опухшою мордою ше нема?
22.10.2025 08:36 Відповісти
Коли ж то зелене чмо піде у відставку разом із своєю риго-зеленою командою, та передасть Пороху керування, щоб той навів лад в Україні, бо чмо тільки руйнує Україну! Нажаль , юридично неможливо, хоча можуть і закон поміняти.
22.10.2025 08:42 Відповісти
ти кретин? воно саме не піде ніколи
готуйся до майдану
я маю броню та зброю
22.10.2025 08:55 Відповісти
ніколи сам не піде, бо доведеться разом з бандою крадунів відправитися на нари.
22.10.2025 08:56 Відповісти
