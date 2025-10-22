Аварійні відключення світла запроваджено у більшості областей України (оновлено)
У Києві та області, а також на Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.
Також відомо про аварійні відключення у Житомирській та Черкаській областях.
В Укренерго заявили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.
"Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали там.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
Російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі.
