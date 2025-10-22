Атака РФ на Киевщину: погибли двое взрослых, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Из-за атаки РФ в селе Погребы Броварского района Киевской области погибла молодая женщина и двое детей.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
"Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно о погибшем мужчине.
"К сожалению, еще одну жизнь унесла страна-террорист. В Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения", - позже сообщил Калашник.
Данные ГСЧС
Как сообщили в ГСЧС, ночью и утром под обстрелом оказались несколько районов Киевской области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них - дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.
Пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом - все оперативно ликвидировано.
Последствия
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.
