Атака РФ на Київщину: загинули двоє дорослих, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через атаку РФ у селі Погреби Броварського району на Київщині загинула молода жінка та двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про загиблого чоловіка.

"На жаль, ще одне життя забрала країна-терорист. У Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження", - пізніше повідомив Калашник.

Дані ДСНС

Як повідомили у ДСНС, вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів Київської області. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них — діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

Постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом — усе оперативно ліквідовано.

Наслідки









Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

