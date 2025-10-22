Масована атака РФ на Київщину: постраждав чоловік, у пошкодженому будинку в с.Погреби можуть бути люди

У ніч проти середи, 22 жовтня, ворог масовано атакував ракетами та дронами Київську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначалося, в області за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла.

Наслідки атаки РФ

За даними ОВА, унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС.

"В одному із пошкоджених будинків у селі Погреби можуть перебувати люди.

На місці працюють рятувальники. Більш детальна інформація згодом", - йдеться у повідомленні.

Постраждав чоловік

Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі. Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні.

"Ворожа атака триває. Бережіть себе та своїх близьких. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине", - наголошують в ОВА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

