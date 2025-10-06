Рашисти атакували дронами Київщину: є наслідки у Фастівському районі

Вночі 6 жовтня 2025 року ворог в черговий раз атакував Київщину ударними дронами. Під ударом звичайні мирні населені пункти області.

Як зазначається, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в обʼєкти житлової інфраструктури не допущено.

Наслідки атаки

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки на території недіючого підприємства сталося загорання автомобіля з цистерною. Автомобіль знищено. Ще 4 вантажних автомобіля пошкоджено. Пожежа ліквідована.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.