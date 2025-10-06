Рашисти атакували дронами Київщину: є наслідки у Фастівському районі
Вночі 6 жовтня 2025 року ворог в черговий раз атакував Київщину ударними дронами. Під ударом звичайні мирні населені пункти області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.
Влучань в обʼєкти житлової інфраструктури не допущено.
Наслідки атаки
У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки на території недіючого підприємства сталося загорання автомобіля з цистерною. Автомобіль знищено. Ще 4 вантажних автомобіля пошкоджено. Пожежа ліквідована.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль