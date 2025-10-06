РУС
Новости Атака беспилотников на Киевщину
873 0

Рашисты атаковали дронами Киевскую область: есть последствия в Фастовском районе

шахед над Киевской областью

Ночью 6 октября 2025 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Под ударом обычные мирные населенные пункты области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты жилой инфраструктуры не допущено.

Также читайте: Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует дронами

Последствия атаки

В Фастовском районе в результате вражеской атаки на территории недействующего предприятия произошло возгорание автомобиля с цистерной. Автомобиль уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены. Пожар ликвидирован.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

