Рашисты атаковали дронами Киевскую область: есть последствия в Фастовском районе
Ночью 6 октября 2025 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Под ударом обычные мирные населенные пункты области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты жилой инфраструктуры не допущено.
Последствия атаки
В Фастовском районе в результате вражеской атаки на территории недействующего предприятия произошло возгорание автомобиля с цистерной. Автомобиль уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены. Пожар ликвидирован.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль