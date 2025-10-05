РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на Киевщину
594 0

Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует дронами

Атака шахидов

В ночь на 5 октября в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Читайте также: Рашисты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4361) Киевская область (4391) ПВО (3161)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 