Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує дронами

У ніч на 5 жовтня в Київській області працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область!У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

