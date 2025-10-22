Массированная атака РФ на Киевскую область: пострадал мужчина, в поврежденном доме в с.Погребы могут быть люди

В ночь на среду, 22 октября, враг массированно атаковал ракетами и дронами Киевскую область.

Как отмечалось, в области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения света.

Последствия атаки РФ

По данным ОГА, в результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе. Также поврежден фасад помещения АЗС.

"В одном из поврежденных домов в селе Погребы могут находиться люди.

На месте работают спасатели. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.

Пострадал мужчина

Также травмирован мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе. Обломочное повреждение получил работник местной АЗС. С диагнозом убойная рана теменной области головы он госпитализирован в больницу.

"Вражеская атака продолжается. Берегите себя и своих близких. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует", - отмечают в ОВА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

