Швеція виділить Україні додаткові 35 мільйонів євро допомоги

Швеція виділить Україні 385 млн шведських крон (35 млн євро) допомоги через механізм Світового банку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Швеції в соцмережі X.

"Із наближенням зими Швеція збільшує свою підтримку Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF) Світового банку на 385 млн шведських крон. Фонд дає змогу задовольнити найнагальніші потреби та зміцнити стійкість України та її довгострокове відновлення", – сказано в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку жовтня повідомлялося, що Швеція виділить Україні додаткову підтримку напередодні зими в розмірі 1,1 млрд крон (близько 100 млн євро), з яких 450 млн крон будуть внесені до Фонду підтримки енергетики України і 385 млн крон – через Трастовий фонд для відбудови України на заходи з ремонту енергетичної і житлової інфраструктури.

Наприкінці вересня Швеція анонсувала надання нового гуманітарного пакету допомоги Україні перед зимою на 1,1 млрд шведських крон ($116,91 млн).

Перед тим Швеція виділила України 590 млн грн на посилення кібербезпеки.