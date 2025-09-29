Швеція виділить $117 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні. Куди спрямують кошти?

Швеція анонсувала надання нового гуманітарного пакету допомоги Україні перед зимою на 1,1 млрд шведських крон ($116,91 млн).

Про це йдеться в повідоленні Посольства Швеції в Україні.

Як зазначається, кошти будуть направлені на найнагальніші потреби України: енергетику, відбудову, розмінування й багато іншого.

"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", – заявив міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

Раніше у вересні Європейський Союз оголосив про додаткове фінансування в розмірі 40 млн євро для підготовки до зими та посилення захисту цивільного населення в Україні.

Перед тим Швеція виділила України 590 млн грн на посилення кібербезпеки.