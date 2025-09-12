ЄС виділив додаткові 40 мільйонів євро на підтримку українців перед четвертою зимою війни

ЄС оголосив про додаткове фінансування у розмірі 40 млн євро для підготовки до зими та посилення захисту цивільного населення в Україні.

Про це повідомляє Європейська комісія в соцмережі Х.

Зазначається, що кошти підуть на матеріали для облаштування укриттів і тимчасового житла, покращення доступу до води та санітарії, а також на відновлення і підсилення систем опалення.

Програма спрямована на підвищення зимової готовності громад, які стикаються з наслідками російської агресії, додали у Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що Міністерка закордонних справ Великої Британії Єветт Купер у п’ятницю прибуде до Києва. Це буде її перший закордонний візит після призначення, під час неї очільниця британського МЗС оголосить про додатковий пакет зимової підтримки на 142 млн фунтів стерлінгів (приблизно $193 млн).