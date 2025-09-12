Велика Британія виділяє Україні додаткові $190 мільйонів на гуманітарну допомогу та енергетику

Міністерка закордонних справ Великої Британії Єветт Купер у п’ятницю прибуде до Києва.

Це буде її перший закордонний візит після призначення, під час неї очільниця британського МЗС оголосить про додатковий пакет зимової підтримки на 142 млн фунтів стерлінгів (приблизно $193 млн), повідомляє Reuters.

Із цієї суми 100 млн фунтів ($135 млн) підуть на гуманітарну допомогу для прифронтових громад, ще 42 млн фунтів ($56,7 млн) – на ремонт і захист критичної енергетичної інфраструктури, що зазнає російських ударів.

У Києві Купер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і високопосадовцями, щоб підтвердити незмінну підтримку України.

Візит відбувається на тлі загострення безпекової ситуації, зокрема інциденту з російськими дронами в повітряному просторі Польщі. Напередодні Британія також оголосила плани налагодити масове виробництво українських перехоплювачів дронів у межах спільної програми оборонної кооперації.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 1 млрд євро в межах програми ERA Loans.