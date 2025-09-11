Швейцарія реалізує 12 проєктів із відновлення України. Які проєкти передбачені?

У межах першого конкурсу Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) було обрано 12 ініціатив швейцарських компаній на суму понад 93 млн швейцарських франків ($116,82 млн). Компанії-переможці втілюватимуть важливі ініціативи з відновлення України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Участь у конкурсах взяли швейцарські компанії, які мають зареєстровану юридичну особу в Україні.

Зокрема, швейцарські компанії реалізуватимуть наступні ініціативи:

Divario AG: модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб;

Artur Flury AG: секційні ізолятори контактної мережі для "Укрзалізниці";

Schwihag AG: локалізоване виробництво систем кріплення для залізниці;

DM Bau AG: модульні будинки для ВПО;

Hitachi Energy Ltd: постачання та розгортання інтелектуальних електронних пристроїв для "Укренерго";

Elektrobedarf Troller AG: будівництво сонячних електростанцій;

Rehau Verwaltungszentrale AG: ремонт і модернізація закладів професійної освіти та гуртожитків;

Geberit International AG: модернізація закладів професійної освіти із сучасною санітарною інфраструктурою;

Glas Trösch Holding AG: робота з заміни частини вікон у Харкові;

Fondation Suisse de Déminage: центр із ремонту обладнання для розмінування;

Roche Diagnostics International Ltd: будівництво лабораторного корпусу у Львові;

Innovatec Med Switzerland AG: створення першого в Україні центру брахітерапії для лікування онкозахворювань.

Реалізація проєктів починається вже восени 2025 року.

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Федеральна рада Швейцарії ухвалила Програму співпраці з Україною на 2025-2028 роки. Це своєю чергою перший етап (на 1,5 млрд швейцарських франків) довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої загалом становитиме 5 млрд франків.

Також у квітні 2025 року було підписано Угоду про зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO). Інтерес бізнесу виявився настільки високим, що фінансування вирішили збільшити вдвічі – з 50 млн до 100 млн франків. Конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України.

Наприкінці серпня повідомлялося, що швейцарський уряд виділяє близько 100 млн швейцарських франків ($124,7 млн) на підтримку 12 проєктів, які будуть реалізовані швейцарськими компаніями за підтримки уряду Швейцарії в рамках відновлення України в сферах інфраструктури, громадського транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування.

На початку серпня Швейцарія приєдналася до 18 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, але з низкою застережень.

У травні стало відомо, що Швейцарія профінансує внесок у розмірі 6,4 млн євро за підписку України на додаткові акції в рамках збільшення статутного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку.