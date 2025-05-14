Швейцарія оплатить внесок України у збільшення капіталу ЄБРР. Це дозволить зберегти вплив в організації

Швейцарія профінансує внесок у розмірі 6,4 млн євро за підписку України на додаткові акції в рамках збільшення статутного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Відповідний Меморандум на полях щорічної зустрічі ЄБРР у Лондоні підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол, делегат Федеральної ради з торговельних угод Державного секретаріату Швейцарії з економічних справ Домінік Паравічіні, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Підписка на додаткові акції залишить незмінною існуючу частку акцій України в статутному капіталі ЄБРР. Це надає можливість зберегти свій вплив при ухваленні рішень Банком щодо здійснення фінансування потреб України в умовах війни з Росією", – пояснили у міністерстві.

Йдеться про реалізацію ухваленого наприкінці 2023 року рішення про збільшення статутного капіталу ЄБРР на 4 млрд євро. Україні виділено 3227 додаткових акцій ЄБРР на суму 32,27 млн євро.

Відповідно до підписаного Меморандуму, Швейцарія сплатить перший внесок у розмірі 6,4 млн євро за Україну напряму до ЄБРР. Кошти надаються на безповоротній основі, тож не нестимуть боргового навантаження на державний бюджет, додали у Мінфіні.

Як повідомлялося, Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на гуманітарну допомогу та підтримку економічного розвитку і довгострокового відновлення України в рамках Стратегії міжнародного співробітництва Швейцарії на 2025-2028.

Відповідно до даних Кільського інституту дослідження світової економіки, з лютого 2022 року Швейцарія надала Україні допомоги обсягом 935 млн євро, з них гуманітарної – на 720 млн євро, фінансової – на 215 млн євро. Зокрема, $30 млн прямої бюджетної підтримки у формі грантів.