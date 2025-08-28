БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Швейцарія надасть $125 мільйонів на відновлення України. У які проєкти інвестують гроші?. ПЕРЕЛІК

Швейцарія надасть $125 мільйонів на відновлення України. У які проєкти інвестують гроші?

Швейцарський уряд виділяє близько 100 млн швейцарських франків ($124,7 млн) на підтримку 12 проєктів, які будуть реалізовані швейцарськими компаніями за підтримки уряду Швейцарії в рамках відновлення України в сферах інфраструктури, громадського транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування.

Про це йдеться в повідомленні уряду Швейцарії.

Як зазначається, окремі проєкти отримають фінансування від 1 млн до 15 млн швейцарських франків. 12 проєктів із найвищим рейтингом мають загальний бюджет у понад 112 млн швейцарських франків.

Швейцарія надасть фінансування у розмірі 93 млн швейцарських франків, решту коштів надійдуть компанії та українські партнери.

Розпочати реалізацію відібраних проєктів заплановано на осінь цього року.

Зокрема, було обрано наступні проєкти:

  • Arthur Flury AG – виробництво повітряних ліній для української залізничної системи відповідно до швейцарських стандартів, включно з навчанням працівників залізниці;
  • Divario AG – будівництво модульних будинків (збірних будинків) для внутрішньо переміщених осіб. Місцеве, стале виробництво та створення понад 50 робочих місць;
  • DM Bau AG – будівництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб. 95% компонентів будуть закуплені на місцевому рівні;
  • Elektrobedarf Troller AG – виробництво та встановлення 11 сонячних енергетичних систем та водонасосних станцій на сході України;
  • Fondation Suisse de Deminage – будівництво майстерні для обслуговування та ремонту гуманітарної техніки для розмінування та закупівля сучасного обладнання;
  • Geberit International AG – встановлення санітарних приміщень у професійно-технічних навчальних закладах та для осіб із обмеженою мобільністю, а також навчання та підвищення кваліфікації студентів у галузі санітарних приміщень;
  • Glas Trösch Holding AG – заміна понад 32 тис. вікон, пошкоджених війною на сході України;
  • Hitachi Energy Ltd – реконструкція та модернізація мережі електропередачі. Навчання працівників встановленню систем;
  • Innovatec Med Switzerland AG – створення центру променевої терапії для лікування раку. Можливості навчання в Університетській лікарні Цюриха;
  • REHAU Verwaltungszentrale AG – встановлення нових дверей та вікон місцевого виробництва у професійно-технічних навчальних закладах на сході України відповідно до швейцарських стандартів, а також відповідні програми професійної підготовки;
  • Roche Diagnostics International Ltd – будівництво медичної лабораторії в державній лікарні та навчання персоналу;
  • Schwihag AG – налагодження виробництва та постачання систем залізничних кріплень в Україні. Створення до 20 робочих місць та навчання працівників на місці.

Як повідомлялося, на початку серпня Швейцарія приєдналася до 18 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, але з низкою застережень.

