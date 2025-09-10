Україна отримала ще 1 мільярд євро від ЄС, кредит погашатимуть з прибутків від заморожених активів РФ, – Свириденко

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 1 млрд євро в межах програми ERA Loans.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі.

Як зазначається, цей платіж профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації.

Свириденко наголосила: "Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації".

Читайте також: Польський уряд схвалив законопроєкт про виплати українцям. Раніше президент Польщі ветував допомогу біженцям із України

Окремо вона відзначила роль президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Валдіса Домбровскіса. Ці кошти сприятимуть збереженню життів, відновленню міст і наближенню європейського майбутнього країни, а також підкреслюють позицію, що агресор має сплатити завдані збитки.

Як повідомлялось, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.