Швеція виділить ще $48 мільйонів для Фонду підтримки енергетики України

Швеція виділить Україні додаткову підтримку напередодні зими в розмірі 1,1 млрд крон (близько 100 млн євро), з яких 450 млн крон будуть внесені до Фонду підтримки енергетики України і 385 млн крон – через Трастовий фонд для відбудови України на заходи з ремонту енергетичної і житлової інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України за результатами зустрічі заступник міністра енергетики України Романа Андарака з послом Швеції Мартіном Обергом.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала зі Швеції 216 вантажів із енергетичним обладнанням, зокрема генератори, трансформатори, підстанції, електрообладнання, транспортні засоби та інші критично важливі матеріали.

Внески Швеції до Фонду підтримки енергетики України вже складають 94,6 млн євро.

Наприкінці вересня Швеція анонсувала надання нового гуманітарного пакету допомоги Україні перед зимою на 1,1 млрд шведських крон ($116,91 млн).

Раніше у вересні Європейський Союз оголосив про додаткове фінансування в розмірі 40 млн євро для підготовки до зими та посилення захисту цивільного населення в Україні.

Перед тим Швеція виділила України 590 млн грн на посилення кібербезпеки.