Зеленский прибыл в Норвегию: запланирована встреча с премьером Стере
Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября прилетел в Норвегию, где в столице Осло встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.
По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, целью визита является обсуждение дальнейшей поддержки Украины и ситуации на линии фронта в войне с Россией.
Премьер Стере подтвердил, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину. "Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к длительному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил он.
Во время переговоров будут обсуждать ход российско-украинской войны и координацию действий с европейскими партнерами. В Осло также прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
ЗЄлічка на час повітряної атаки як завжди звалив в ЄС.
таке враження, що його хтось попереджає...
та ні! не може такого бути !
ЗЄЛЯ - незламний, у нього вірять 60% українців!
