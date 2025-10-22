Зеленский прибыл в Норвегию: запланирована встреча с премьером Стере

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября прилетел в Норвегию, где в столице Осло встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, целью визита является обсуждение дальнейшей поддержки Украины и ситуации на линии фронта в войне с Россией.

Премьер Стере подтвердил, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину. "Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к длительному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил он.

Во время переговоров будут обсуждать ход российско-украинской войны и координацию действий с европейскими партнерами. В Осло также прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

