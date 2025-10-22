РУС
Зеленский прибыл в Норвегию: запланирована встреча с премьером Стере

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября прилетел в Норвегию, где в столице Осло встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, целью визита является обсуждение дальнейшей поддержки Украины и ситуации на линии фронта в войне с Россией.

Фицо анонсировал визит в Украину на следующие межправительственные консультации

Премьер Стере подтвердил, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину. "Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к длительному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил он.

Во время переговоров будут обсуждать ход российско-украинской войны и координацию действий с европейскими партнерами. В Осло также прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

+12
Посол ЄС спить у ванній, а
ЗЄлічка на час повітряної атаки як завжди звалив в ЄС.

таке враження, що його хтось попереджає...
та ні! не може такого бути !
ЗЄЛЯ - незламний, у нього вірять 60% українців!

.
22.10.2025 13:00 Ответить
+6
турист
22.10.2025 13:02 Ответить
+6
а треба було їхати в Румунію...

22.10.2025 13:02 Ответить
покидьок, шукає де ще бабло виклянчити для офшорів
22.10.2025 13:24 Ответить
22.10.2025 13:27 Ответить
Мабуть, в Норвегії, немає майнових придбань Умерова та його родичів, як в США ??
22.10.2025 13:19 Ответить
А чого не до Данії? Там же ж завод з виробництва палива для фламінгів будують.
22.10.2025 13:19 Ответить
фарбу шукає - щоб Фламінгів перефарбувати!
22.10.2025 13:28 Ответить
після короткої зустрічі, полетить в фіннмарк, порибалити на арктичного гольця та пошашликувати улов. лососувати тунця йому вже набридло.))
22.10.2025 13:23 Ответить
ездит плядина, тратит народные деньги, наполеон обрезанный
22.10.2025 13:31 Ответить
 
 