Фицо анонсировал визит в Украину на следующие межправительственные консультации
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что следующие украино-словацкие межправительственные межправительственные консультации состоятся на территории Украины, и подтвердил готовность лично принять в них участие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я уже сегодня принял приглашение на следующие переговоры. О дате и времени мы еще договоримся. Но они точно будут на территории Украины и мы сделаем все, чтобы к тому времени ситуация улучшилась", - заявил он.
Премьер также поблагодарил украинскую делегацию за визит в Кошице и подчеркнул, что ценит диалог между правительствами двух стран.
