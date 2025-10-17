РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9046 посетителей онлайн
Новости Визит Фицо в Украину
235 2

Фицо анонсировал визит в Украину на следующие межправительственные консультации

фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что следующие украино-словацкие межправительственные межправительственные консультации состоятся на территории Украины, и подтвердил готовность лично принять в них участие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я уже сегодня принял приглашение на следующие переговоры. О дате и времени мы еще договоримся. Но они точно будут на территории Украины и мы сделаем все, чтобы к тому времени ситуация улучшилась", - заявил он.

Премьер также поблагодарил украинскую делегацию за визит в Кошице и подчеркнул, что ценит диалог между правительствами двух стран.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

визит (3179) Фицо Роберт (242)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, а шо случілось я ніяк не збагну?! Мабуть Юля Свириденко сподобалась?
показать весь комментарий
17.10.2025 17:02 Ответить
ПНХ виродок ************ а не в Україну. В Україні тебе відправлять до кобзона
показать весь комментарий
17.10.2025 17:14 Ответить
 
 