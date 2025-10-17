Фицо анонсировал визит в Украину на следующие межправительственные консультации

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что следующие украино-словацкие межправительственные межправительственные консультации состоятся на территории Украины, и подтвердил готовность лично принять в них участие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я уже сегодня принял приглашение на следующие переговоры. О дате и времени мы еще договоримся. Но они точно будут на территории Украины и мы сделаем все, чтобы к тому времени ситуация улучшилась", - заявил он.

Премьер также поблагодарил украинскую делегацию за визит в Кошице и подчеркнул, что ценит диалог между правительствами двух стран.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ