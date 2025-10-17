Фіцо анонсував візит до України на наступні міжурядові консультації

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наступні україно-словацькі міжурядові консультації відбудуться на території України, і підтвердив готовність особисто взяти в них участь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату і час ми ще домовимося. Але вони точно будуть на території України і ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася", - заявив він.

Прем’єр також подякував українській делегації за візит до Кошице й наголосив, що цінує діалог між урядами двох країн.

