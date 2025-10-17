УКР
Новини Візит Фіцо до України
142 2

Фіцо анонсував візит до України на наступні міжурядові консультації

фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наступні україно-словацькі міжурядові консультації відбудуться на території України, і підтвердив готовність особисто взяти в них участь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату і час ми ще домовимося. Але вони точно будуть на території України і ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася", - заявив він.

Прем’єр також подякував українській делегації за візит до Кошице й наголосив, що цінує діалог між урядами двох країн.

Автор: 

візит (1683) Фіцо Роберт (270)
Коментувати
Сортувати:
Так, а шо случілось я ніяк не збагну?! Мабуть Юля Свириденко сподобалась?
показати весь коментар
17.10.2025 17:02 Відповісти
ПНХ виродок ************ а не в Україну. В Україні тебе відправлять до кобзона
показати весь коментар
17.10.2025 17:14 Відповісти
 
 