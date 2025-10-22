Зеленський прибув до Норвегії: запланована зустріч із прем’єром Стере

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня прилетів до Норвегії, де у столиці Осло зустрінеться з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

За словами речника президента Сергія Никифорова, метою візиту є обговорення подальшої підтримки України та ситуації на лінії фронту у війні з Росією.

Прем’єр Стере підтвердив, що Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну. "Норвегія підтримує Україну в її прагненні до тривалого і справедливого миру, на який заслуговує український народ", - заявив він.

Під час переговорів обговорюватимуть хід російсько-української війни та координацію дій з європейськими партнерами. До Осло також прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

