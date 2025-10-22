УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Візит Зеленського до Норвегії Зустріч Зеленського зі Стере
547 10

Зеленський прибув до Норвегії: запланована зустріч із прем’єром Стере

зеленський

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня прилетів до Норвегії, де у столиці Осло зустрінеться з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

За словами речника президента Сергія Никифорова, метою візиту є обговорення подальшої підтримки України та ситуації на лінії фронту у війні з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо анонсував візит до України на наступні міжурядові консультації

Прем’єр Стере підтвердив, що Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну. "Норвегія підтримує Україну в її прагненні до тривалого і справедливого миру, на який заслуговує український народ", - заявив він.

Під час переговорів обговорюватимуть хід російсько-української війни та координацію дій з європейськими партнерами. До Осло також прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

візит (1684) Зеленський Володимир (25911) Норвегія (844) Стере Йонас Гар (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Посол ЄС спить у ванній, а
ЗЄлічка на час повітряної атаки як завжди звалив в ЄС.

таке враження, що його хтось попереджає...
та ні! не може такого бути !
ЗЄЛЯ - незламний, у нього вірять 60% українців!

.
показати весь коментар
22.10.2025 13:00 Відповісти
+6
а треба було їхати в Румунію...

показати весь коментар
22.10.2025 13:02 Відповісти
+5
турист
показати весь коментар
22.10.2025 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посол ЄС спить у ванній, а
ЗЄлічка на час повітряної атаки як завжди звалив в ЄС.

таке враження, що його хтось попереджає...
та ні! не може такого бути !
ЗЄЛЯ - незламний, у нього вірять 60% українців!

.
показати весь коментар
22.10.2025 13:00 Відповісти
турист
показати весь коментар
22.10.2025 13:02 Відповісти
покидьок, шукає де ще бабло виклянчити для офшорів
показати весь коментар
22.10.2025 13:24 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 13:27 Відповісти
а треба було їхати в Румунію...

показати весь коментар
22.10.2025 13:02 Відповісти
Мабуть, в Норвегії, немає майнових придбань Умерова та його родичів, як в США ??
показати весь коментар
22.10.2025 13:19 Відповісти
А чого не до Данії? Там же ж завод з виробництва палива для фламінгів будують.
показати весь коментар
22.10.2025 13:19 Відповісти
фарбу шукає - щоб Фламінгів перефарбувати!
показати весь коментар
22.10.2025 13:28 Відповісти
після короткої зустрічі, полетить в фіннмарк, порибалити на арктичного гольця та пошашликувати улов. лососувати тунця йому вже набридло.))
показати весь коментар
22.10.2025 13:23 Відповісти
ездит плядина, тратит народные деньги, наполеон обрезанный
показати весь коментар
22.10.2025 13:31 Відповісти
 
 