Поддержка Украины в преддверии зимы: ЕС уже мобилизовал 800 млн евро, однако нужно еще 400 млн евро, - Маасикас

На фоне российских атак на энергосистему Украины Европейский Союз уже выделил 800 млн евро для финансирования украинской энергетики в преддверии зимы, но этого недостаточно, есть дефицит в 400 миллионов евро, который ЕС намерен восполнить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних связей Матти Маасикас.

"Зимой 2024-2025 годов мы поддержали энергетические системы Украины на сумму 2 миллиарда евро. На будущую зиму мы мобилизовали 800 миллионов", - сказал Маасикас.

Он отметил, что в ЕС осознают, что этого недостаточно.

Также читайте: Правительство одобрило План прохождения зимы: во всех областях будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов

По его словам, в связи с этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представляет ЕС на так называемом "энергетическом Рамштайн" в формате G7+, чтобы найти дополнительное финансирование.

"Сейчас там идет интенсивная работа. Мы оцениваем дефицит в 400 миллионов евро и намерены его заполнить", - отметил Маасикас.

Он добавил, что ЕС также сотрудничает с различными международными финансовыми учреждениями для предоставления финансирования украинским энергетическим компаниям.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кроме того, Маасикас отметил критическую важность синхронизации, которая произошла между украинской и европейской энергетическими сетями.

"Так же, как каждый украинец помнит, где они были утром 24 февраля 2022 года, каждый, кто работает в области энергетики в Украине, помнит, где они были 14 марта 2022 года, когда энергетические сети Украины были синхронизированы, и это помогло нам обеспечивать вас электроэнергией, а в лучшие времена это также помогало Украине экспортировать электроэнергию в ЕС", - сказал чиновник.

Также он отметил, что два других элемента, на которых должна быть сосредоточена помощь, - это противовоздушная оборона для защиты критически важной энергетической инфраструктуры и дальнейшая децентрализация производства электроэнергии, в частности в области возобновляемых источников, в чем Украина "продвигается хорошо".

Также читайте: Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сорвать подготовку к зиме, - Зеленский