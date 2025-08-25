РУС
Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сорвать подготовку к зиме, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Канады Марком Карни

Украина нуждается в поддержке в закупке газа из-за ударов РФ по добыче и энергогенерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, нанося удары по нашей энергетической инфраструктуре. Это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа", - сказал он.

Напомним, в 2026 году Норвегия планирует выделить Украине 8,5 млрд долларов в рамках программы поддержки Нансена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия предоставит Украине ПВО на $696 млн

Зеленский Владимир (21714) Норвегия (734) энергетика (2592)
Кожен долар допомоги не загубиться - він надійно осяде в кишенях очільників - Зеля
показать весь комментарий
25.08.2025 14:06 Ответить
Так і в нас є ракети -довгі ептуни, паляниці, фламінго...
Ми теж можемо відповісти
показать весь комментарий
25.08.2025 14:06 Ответить
і всі ті ракети в єдиному шмарафоні. потужно і незламно. як завжди у лідора галактики
показать весь комментарий
25.08.2025 15:07 Ответить
А чого ж ти, як Верховний Головнокомандуаач не надаш наказ на зеркальну відповідь? Як шо КР "Фламінго" не 3,14...ж, то до Ямальського хреста достає. 5-7 одиниць повинно вистачити. Аааа у тебе ж бункер теплий зі всіма зручностями і мівіною та і дітки десь у Італії під охороною то ж тобі до сраці
показать весь комментарий
25.08.2025 14:07 Ответить
Місцеві синоптики прогнозували теплу зиму..Сьогодні зранку +8,на дворі серпень місяць..
показать весь комментарий
25.08.2025 14:11 Ответить
Підготовка до зими починається весною. Тут вже осінь, А Зельоним розпочати підготовку Пуйло заважає.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:13 Ответить
В підсумку Україна розміняє власний газовидобуток з графіками відключень світла і тепла зимою - на подорожчання бензину в росії на 10 російських рублів.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:13 Ответить
а ти за щоку на що зміняв . на чізбургер?
показать весь комментарий
25.08.2025 15:08 Ответить
Так ви і без ударів к@ц@пів куй поклали на підготовку до зими.
Глущенко тепер не при ділах.
Котін також ує🤬ав.
Тепер можна призначати на цю посаду когось з опозиції або серед своїх знайти цара-відбувайла і все скинути на нього.
Енегрооб'єкти захищені?
Куя!!!
А що там твій гігават потужності Вова?
Гігаватнік🤭😆😂
показать весь комментарий
25.08.2025 15:06 Ответить
нічосє, сам допетрав чи єрмак нашепотів?
показать весь комментарий
25.08.2025 15:14 Ответить
 
 