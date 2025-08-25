Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сорвать подготовку к зиме, - Зеленский
Украина нуждается в поддержке в закупке газа из-за ударов РФ по добыче и энергогенерации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, нанося удары по нашей энергетической инфраструктуре. Это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа", - сказал он.
Напомним, в 2026 году Норвегия планирует выделить Украине 8,5 млрд долларов в рамках программы поддержки Нансена.
