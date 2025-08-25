Норвегия продолжит военную поддержку Украины в 2026 году, - Стёре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время визита в Киев заявил, что в 2026 году его страна планирует выделить Украине 8,5 млрд долларов в рамках программы поддержки Нансена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стёре заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 25 августа.

"Я объявил, что поддержка Украины в 2025 году будет продолжена и в 2026 году. Это означает в денежном эквиваленте 8,5 миллиардов долларов в 2026 году, что я предложу парламенту. В прошлом парламент единодушно поддержал нашу программу поддержки Нансена. И я уверен, что мы сможем сохранить этот высокий уровень поддержки", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не должен питать иллюзий, что Германия прекратит поддерживать Украину, - вице-канцлер ФРГ

Напомним, Румыния в ближайшее время передаст Киеву 23-й пакет военной помощи.