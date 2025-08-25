Норвегія продовжить військову підтримку України у 2026 році, - Стере

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва заявив, що у 2026 році його країна планує виділити Україні 8,5 млрд доларів у межах програми підтримки Нансена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стере заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 25 серпня.

"Я оголосив, що підтримка України у 2025 році будуть продовжені і у 2026 році. Це означає у грошовому еквіваленті 8,5 млрд доларів у 2026 році, що я запропоную парламенту. У минулому парламент одностайно підтримав нашу програму підтримки Нансена. І я впевнений, що ми зможемо зберегти цей високий рівень підтримки", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не повинен мати ілюзій, що Німеччина припинить підтримувати Україну, – віцеканцлер ФРН

Нагадаємо, Румунія найближчим часом передасть Києву 23-й пакет військової допомоги.