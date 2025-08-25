УКР
Румунія передасть Україні 23-й пакет військової допомоги, - Шмигаль

шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Румунія найближчим часом передасть Києву 23-й пакет військової допомоги.

Про це він розповів після зустрічі з румунським міністром оборони Лівіу-Іонуцом Моштяну в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль подякував Бухаресту за непохитну підтримку й зазначив, що країна вже надала Україні 22 пакети військової допомоги. Новий транш буде переданий найближчим часом.

Також Румунія продовжує навчання українських пілотів F-16 та робить внески у зміцнення протиповітряного захисту. На зустрічі міністри домовилися про посилення координації між повітряними силами обох країн.

Серед пріоритетів співпраці - розвиток промислової кооперації у виробництві дронів-перехоплювачів, FPV-дронів та далекобійних безпілотників. Крім того, сторони обговорили запуск спільних проєктів через механізм SAFE, а також долучення Румунії до ініціативи PURL для постачання американської зброї українським військовим.

