Україна та Литва спільно вироблятимуть далекобійні безпілотники, - Шмигаль

Індустрія дронів

Литва виготовлятиме далекобійні дрони разом з Україною

Україна та Литва підписали Лист про наміри спільного виробництва оборонної продукції, зокрема далекобійних безпілотників

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Так, глави Міноборони України та Литви - Шмигаль та Шакалієне - обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри.

"Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", - зазначив міністр оборони України.

Також, за словами Шмигаля, сторони зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.

Також читайте: Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, - Шмигаль

25.08.2025 10:15 Відповісти
Думаю, що литовці вчасно зрозуміли , що їх захистить Україна, а не НАТО
показати весь коментар
25.08.2025 10:16 Відповісти
навіщо така заява? Кого він лякає? кацапів? Їх цим не злякаєш. А підняти галас "екскалація", у них є привід. Дешевий популізм
показати весь коментар
25.08.2025 10:19 Відповісти
Шмигалям і пів слова не вірю, що не скаже - так збреше! Як от з ракетою Калібрі.
показати весь коментар
25.08.2025 10:32 Відповісти
"Шо апять" (С) ?!
показати весь коментар
25.08.2025 10:50 Відповісти
ниций піар від зельоних гнид ..ВСЕ ЗАВТРА

ахметовський холуй шмигаль вирішив перевершити Оманську Гниду в підписанні пустих папірців

Оманська Гнида -28 "безпекових" угод .. шмигаленок договори про ЗАВТРАШНЄ виробництво
показати весь коментар
25.08.2025 11:03 Відповісти
шмигаль, не забудь попередити своїх кацапських "партньоров" про адреси та інше, щоби диверсанти не довго шукали підприємства.
показати весь коментар
25.08.2025 11:08 Відповісти
Чомусь згадались новоспечені громадяни США Сеня Кролик зі Стіною і Вова Омелян з ************. Теж перед з'***** вишиванки на голе пузо натягували.
показати весь коментар
25.08.2025 11:10 Відповісти
"Мокрий Бобер"?
показати весь коментар
25.08.2025 11:22 Відповісти
 
 