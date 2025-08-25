Україна та Литва спільно вироблятимуть далекобійні безпілотники, - Шмигаль

Індустрія дронів

Україна та Литва підписали Лист про наміри спільного виробництва оборонної продукції, зокрема далекобійних безпілотників

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Так, глави Міноборони України та Литви - Шмигаль та Шакалієне - обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри.

"Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", - зазначив міністр оборони України.

Також, за словами Шмигаля, сторони зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.

