354 9
Україна та Литва спільно вироблятимуть далекобійні безпілотники, - Шмигаль
Індустрія дронів
Україна та Литва підписали Лист про наміри спільного виробництва оборонної продукції, зокрема далекобійних безпілотників
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Так, глави Міноборони України та Литви - Шмигаль та Шакалієне - обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри.
"Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями", - зазначив міністр оборони України.
Також, за словами Шмигаля, сторони зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ахметовський холуй шмигаль вирішив перевершити Оманську Гниду в підписанні пустих папірців
Оманська Гнида -28 "безпекових" угод .. шмигаленок договори про ЗАВТРАШНЄ виробництво