Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, - Шмигаль

Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції. Відповідну угоду підписали 24 серпня, в День Незалежності України.

Про це в телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Угода була підписана з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який приїхав з візитом в Київ.

Зазначається, що документ спрямований на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.

"Важливо, що сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Це значно посилить нашу стійкість і спроможність до протидії російській загрозі", - наголосив Шмигаль.

