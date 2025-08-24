УКР
Новини Допомога Україні від Канади
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, - Шмигаль

Україна і Канада разом виготовлятимуть оборонну продукцію

Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції. Відповідну угоду підписали 24 серпня, в День Незалежності України.

Про це в телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Угода була підписана з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який приїхав з візитом в Київ.

Зазначається, що документ спрямований на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.

"Важливо, що сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Це значно посилить нашу стійкість і спроможність до протидії російській загрозі", - наголосив Шмигаль.

Дивіться також: Зеленський обговорив із Карні допомогу від Канади, роботу в межах коаліції охочих та санкції. ВIДЕО

Автор: 

Канада (2253) зброя (7695) виробництво (1717) Шмигаль Денис (4783)
Гарна новина...
24.08.2025 17:40 Відповісти
Не дуже. У нас немов би є "оборонні ракети" Атакамс якими американці разом з британцями не дозволяють стріляти по росії. То ж насправді Атакамс нема, а є лише борги за Атакамс. Мене б потішили новина про створення не оборонної, а НАСТУПАЛЬНОЇ продукції в Україні до якої ніякі "гаранти" не мають жодного стосунку... Це як екіпірувати боксера, звязати йому руки за спиною і виставити на ринг на потіху публіці. Скільки б він не ухлявся і не стрибав по рингу йому все одно гарантована поразка...
24.08.2025 17:54 Відповісти
Коли почнеться те виробництво, а то тільки домовленості, а на фронті не вистачає озброєння і ***********
24.08.2025 17:42 Відповісти
Найголовніше в цьому повідомленні було-би те, щоб не допустити до виробництва ЗЕбанутих шакалів, бо ці крадуть так, що за ними і не провіриш. Це єдине в чому ЗЕбануті справжні професіонали.
24.08.2025 17:43 Відповісти
Та вони навіть красти не вміють! Просто нахабно грабують поки Суд і Прокурор "свої призначенці". Мистецтво красти в тому полягає що вівці цілі, а вовки ситі...
24.08.2025 17:59 Відповісти
Русню на кукурузу, и везде, уже ******* ...
24.08.2025 17:50 Відповісти
Канада сильно далеко. Налагодити вирибництво зброi можна i в Европi, Британiя, Францiя, Прибалтика. Логiстика краща. Але не в Польщi чи Руминii, с iх ********* фермерами.
24.08.2025 18:19 Відповісти
бла бла бла

підписання папірців зельоними гнидами - імітація роботи
24.08.2025 18:46 Відповісти
 
 