Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції, - Шмигаль
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції. Відповідну угоду підписали 24 серпня, в День Незалежності України.
Про це в телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Угода була підписана з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який приїхав з візитом в Київ.
Зазначається, що документ спрямований на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції.
"Важливо, що сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Це значно посилить нашу стійкість і спроможність до протидії російській загрозі", - наголосив Шмигаль.
