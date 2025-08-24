Зеленський обговорив із Карні допомогу від Канади, роботу в межах коаліції охочих та санкції. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, який 24 серпня прибув з візитом в Київ.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую за те, що цей візит – саме сьогодні, у важливий день для українців, День Незалежності. Це надзвичайно символічно, бо Канада була серед перших, хто визнав відновлення незалежності України, визнав нашу суверенну державу", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що є важливі підписані документи та чіткі домовленості.

"План дій щодо реалізації безпекової угоди між нашими країнами, також угоду про адміністративну допомогу в митних справах було підписано на рівні наших міністрів та домовленість щодо виробництва дронів. Говорили про дипломатію, роботу в межах коаліції охочих, санкційну роботу, енергетичну співпрацю, можливу допомогу Канади в реконструкції України та в програмах реабілітації для наших ветеранів, нашу оборонну співпрацю", - розповів очільник держави.

Окрім цього, Зеленський висловив вдячність Канаді за готовність Канади приєднатись до програми PURL, яка дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї у США.

"Буде плюс 500 млн дол., це дуже важливо. Зараз саме дрони в захисті й тактичних кроках – це номер один, вони дозволяють на полі бою зберегти життя людей. Саме на виробництво дронів будуть спрямовані кошти, які виділяє Канада. Ми про це говорили, і є домовленості. Вдячний Марку Карні, Канаді за всю підтримку, і це підтримка абсолютно щира. Дякую", - додав Зеленський.

